張家輝關詠荷向白雪仙拜年 20歲女兒張童低調未見蹤影 曾與仙姐做鄰居關係密切

影視圈
更新時間：22:00 2026-03-02 HKT
發佈時間：22:00 2026-03-02 HKT

金像影帝張家輝與視后太太關詠荷向來是圈中模範夫妻，關詠荷淡出幕前多年，專心相夫教女，鮮有公開露面。日前，張家輝與關詠荷前往粵劇名伶白雪仙家中拜年，同場的馬海倫將眾人合照上載至微博，讓關詠荷近照曝光，凍齡美貌隨即引起網民熱議。

馬海倫讚關詠荷超級凍齡

從馬海倫分享的合照可見，張家輝與關詠荷、白雪仙、陳善之及馬海倫等人一同聚餐，氣氛溫馨。馬海倫在帖文中興奮地寫道：「張家輝夫婦去仙姐家拜年，很久冇見關詠荷完全冇變，靚！同佢合作好多劇集，最令我難忘係苗翠花佢要背我，還有一様告訴大家我同佢一樣好多頭髪。」她更分享了兩張當年與關詠荷合作拍攝劇集的珍貴劇照，勾起不少劇迷的集體回憶。

相關閱讀：張家輝同老婆面上一部位似足九成 影帝新加坡唱晚宴萬人空巷 關詠荷做跟得夫人超有夫妻相

張家輝女兒行蹤令網民好奇

據知，張家輝一家三口曾與白雪仙是鄰居，兩家建立好交情，因此每年都會親自上門拜年。翻查網上流傳的照片，在2018年及2019年，他們都曾帶女兒張童向白雪仙拜年。轉眼間，張童現已20歲，但她似乎無意跟隨父母步伐進入演藝圈，作風極為低調。在今年的最新合照中未見其蹤影，未知她只是沒有一同合照，還是因事未有隨行，引發外界好奇。

相關閱讀：關詠荷守約廿年見粉絲 笑容親切明艷照人少女味滿瀉 眼有淚光緊擁Fans：十年後再聚

