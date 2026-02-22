張家輝同老婆面上一部位似足九成 影帝新加坡唱晚宴萬人空巷 關詠荷做跟得夫人超有夫妻相

現年61歲的香港影帝張家輝，近日與愛妻關詠荷一同現身新加坡，並在一個晚宴上罕有地開金口獻唱，狀態絕技驚四座。他深情演繹「歌神」張學友的經典金曲《吻別》，歌喉揮灑自如，讓現場觀眾聽出耳油，更有網友開玩笑說他彷彿「繼承了張學友的音樂基因」。而他的受妻關詠荷亦有現場做「跟得夫人」，她雖然打扮低調但仍艷光四射，兩公婆更極有夫妻相，從一個角度看雙方面貌簡直一模一樣。

張家輝親民互動零架子

從現場影片可見，張家輝身穿一件鮮豔的紅色上衣，在台上獻唱時表現得非常投入。更令人驚喜的是，他主動走下舞台，穿梭在觀眾席間，與前排的粉絲們近距離握手互動。此舉立即引發現場觀眾的瘋狂尖叫，大家紛紛放下美食，舉起手機緊隨偶像，整個晚宴場地瞬間變成了粉絲見面會，氣氛熱烈到最高點。

相關閱讀：前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途

關詠荷張家輝好有夫妻相

張家輝的愛妻關詠荷當晚亦在場低調支持。打扮樸素的她毫無架子，親切地與老公跟現場來賓合照。從照片中可見，二人站在一起時，散發著濃厚的甜蜜感。許多網民更驚訝地發現，張家輝與關詠荷極具「夫妻相」，二人的五官輪廓非常相似，尤其是側面看，鼻子和臉部線條簡直如出一轍，引來不少粉絲留言大讚「越來越似樣」、「天生一對」。

關詠荷樂得做跟得夫人

近期，關詠荷樂於做個「跟得太太」，上月才陪同張家輝飛往米蘭出席時裝周，新春期間又一起在新加坡度歲，夫妻二人形影不離，非常恩愛。

相關閱讀：宣萱大談電視台歲月辛酸史 細數多位最佳拍擋古天樂張家輝鮮為人知一面 曾「喊唔到」請教鄧萃雯