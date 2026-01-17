前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途

影帝張家輝與前TVB視后關詠荷被封演藝圈模範夫妻檔，近日他們被粉絲在意大利米蘭機場驚喜捕獲。一位幸運的粉絲在小紅書分享與這對巨星夫婦的珍貴合照，記錄這次「零距離偶遇」。該粉絲透露，自己是在1月14日抵達米蘭機場入境時，意外發現與張家輝夫婦乘坐了同一班飛機。這突如其來的巧遇讓她又驚又喜，也讓外界一窺這對銀色夫妻私下親切自然的一面。許多網民讚賞他們雖然貴為巨星，卻絲毫沒有架子，作風極為低調且樸實。

張家輝與關詠荷低調放閃

從粉絲分享的照片中可見，張家輝與關詠荷夫婦的穿著相當休閒寫意，兩人皆穿上了同色系的灰色連帽衛衣，低調放閃。張家輝頭戴一頂黑色毛帽，面對鏡頭露出親切的笑容，精神狀態極佳。而身旁的關詠荷則戴著斯文的細框眼鏡，一頭深色長髮隨意披在肩上，儘管是素顏或淡妝，但氣質依舊出眾，皮膚狀態極好，完全看不出已步入花甲之年。她的凍齡美貌也成為網民們討論的焦點，許多網民留言大讚：「娥姐保養得太好了」、「氣質美女」、「狀態比很多年輕女星還好」，稱讚她優雅地老去，是自然美的典範。

相關閱讀：金像影帝老婆遇途人有Nice爆舉動 素顏被捕獲真實膚質掀討論 網民：太嚇人了

張家輝開工不忘帶關詠荷旅遊

張家輝與關詠荷結婚超過二十年，育有一女，感情始終堅定不移，是演藝圈中公認的「神仙眷侶」。關詠荷自從為了家庭淡出螢光幕後，便鮮少公開露面，將生活重心完全放在丈夫與女兒身上，成為張家輝背後最堅實的後盾。據指張家輝到當地是為了出席時裝周，順道帶老婆外遊享受二人世界，恩愛得令人羨慕。

相關閱讀：關詠荷守約廿年見粉絲 笑容親切明艷照人少女味滿瀉 眼有淚光緊擁Fans：十年後再聚