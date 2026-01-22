Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

91歲羅蘭3日前缺席胡楓生日近況曝光 約一男星歎茶似「母子」 去年攙扶龍婆出席喪禮

91歲的羅蘭以往不時與胡楓結伴出席友人聚會，一度傳出譜「暮年戀」，最終胡楓稱是「美麗的誤會」，無損二人友誼，但今1月18日胡楓生日與大批圈中人慶祝，獨欠好友羅蘭。羅蘭自去年不慎在家中跌倒後，要靠枴杖出入，張國強昨日（21日）在社交網分享羅蘭合照，曝光其近況。

羅蘭教張國強擺Pose

張國強昨日在IG分享與羅蘭飲茶的合照，見到三張相中，羅蘭與張國強擺出心心、托腮、嘟嘴表情及姿勢，表現活潑。張國強留言：「和羅蘭姐喝茶～她認真教我如何擺姿勢拍照」。

不少網民見到羅蘭的近照精神狀況非常好，感到安心留言：「哇！好久不見，羅蘭姐」、「堅強的senior」、「好得意呀」，還有網民搞笑指羅蘭與張國強似樣：「你（妳）們有點像兩母子。」

羅蘭曾入醫院8日

羅蘭早前透露數月前在家中跌傷，因朝早屋企電話響，自己又心急出去聽電話，不小心「成個人撻咗喺廳」，當時因痛到無法自行站立，便由工人召救護車送她入醫院，最終要留醫8日，又由於年紀大需要較長時間康復。

