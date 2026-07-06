王敏奕曾國祥低調合體破婚變傳言 私下互動曝光默契一面 曾傳離婚要老爺曾志偉幫手解畫

王敏奕（Venus）與老公曾國祥2019年結婚，一直愛得低調。早前兩人罕有合體現身戲院，以行動支持電影《火遮眼》。從網上流傳的影片可見，當日王敏奕打扮隨性但難掩氣質，面對粉絲要求合照來者不拒，展現極高親和力；而老公曾國祥則化身「背後的男人」，在旁靜靜且耐心地等待太太，兩人雖然未有高調放閃，但這種老夫老妻的默契與陪伴，足以力證感情依然甜蜜。

王敏奕撕下「曾志偉新抱」標籤

王敏奕14歲已做兼職模特兒，早年拍攝不少電影，不過自從她與曾國祥結婚，便常被外界冠以「曾志偉新抱」或「曾國祥太太」的稱呼。她曾坦言這些身份確實帶來一定壓力，但她選擇將全副心力投注於演藝事業。近年深受TVB重用的她，接連在多套劇集中擔任要角，近年更憑《新聞女王2》充滿熱誠的「劉艷」一角，勇奪《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳女配角」殊榮！

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王敏奕拒靠老爺曾志偉上位

王敏奕老爺曾志偉曾任TVB管理層，當時外界揣測王敏奕的資源是否因此大增。對此，王敏奕多次霸氣澄清，強調演藝圈的工作機會全靠自己努力爭取，從未感受到老爺有任何偏心。她更直言，就算曾志偉日後卸任管理層，也絕不會阻礙她在事業上繼續搏殺的決心。王敏奕近期完成了新劇《警是個大佬》的拍攝，可見她希望觀眾能真正認同她作為演員的努力與付出。

談及與曾志偉的私下相處，王敏奕坦言面對老爺時其實比較害羞。儘管兩人關係融洽，但在家庭聚會或公司場合，她偶爾還是會感到一點「僵硬」。幸好曾志偉性格幽默，時常會主動打破尷尬，兩人私底下更傾向於享受輕鬆自在的家庭時光。

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曾志偉曾霸氣開腔護新抱

除了王敏奕事業起飛，曾國祥在影視界的成績同樣斐然，近年更獲邀執導Netflix全球大熱科幻巨製《三體》（3 Body Problem）首兩集，成功躋身國際級導演行列。兩人在婚姻上早已有共識不生育，享受二人世界。

其實早在2022年，兩人曾捲入婚變傳聞。當時身為老爺的曾志偉親自出面力撐新抱！他在傳媒面前大方為「曾家是非」解畫，直言：「話佢哋婚變，一聽就知係假。」更發揮幽默本色笑稱：「我唔擔心，如果佢哋離婚係幸福嘅，咪由得佢哋離囉。」用高EQ霸氣粉碎不實謠言。如今兩夫妻各自在事業巔峰衝刺，閒時合體拍拖睇戲，絕對是圈中令人稱羨的模範夫妻！

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