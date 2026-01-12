曾志偉新抱王敏奕罕晒夫妻照 老公曾國祥攬到實賀愛妻奪「最佳女配角」甜到漏

曾志偉新抱王敏奕（Venus）在剛舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》中，憑藉在台慶劇《新聞女王2》中飾演「劉艷」的出色表現，眾望所歸勇奪「最佳女配角」獎項，演技備受肯定。獲獎後王敏奕忙於慶祝，直至昨晚（11日）才有空在IG上發文分享得獎感受，更罕有地公開與導演老公曾國祥的甜蜜合照，大方放閃。

王敏奕得獎感覺似發夢

王敏奕在IG上形容獲獎後的心情，表示：「過去的一周就像一場美夢，每天醒來都能收到你們的鼓勵和支持，真是太棒了，太神奇了」，她感謝這股能量照亮了她的生命，並期盼與大家一同以這股美好的氣氛迎接2026年。從她分享的幕後影片可見，有同事得知她獲獎後，一度在台下激動拭淚，可見她的好人緣。

王敏奕分享與曾國祥合照

在分享的多張慶祝照片中，最受矚目的無疑是她與老公曾國祥的合照。照片中，王敏奕身穿華麗的得獎晚裝，手捧獎座，笑容燦爛，而曾國祥則從後方親密地環抱著愛妻，臉上流露出驕傲和幸福的笑容。由於兩人向來低調處理感情事，這次罕有地公開晒恩愛，足見曾國祥對太太獲獎的喜悅與支持，也讓一眾粉絲和網民都大讚好甜蜜。

此外，王敏奕也分享了多張與《新聞女王2》劇組成員的合照，包括與佘詩曼、高海寧、李施嬅等演員在慶功宴上開心互動，可見整個團隊因劇集橫掃多個獎項而喜氣洋洋，氣氛熱烈。

