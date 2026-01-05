萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話

萬千星輝頒獎典禮2025／王敏奕／龔慈恩／最佳女配角丨王敏奕（Venus）在昨晚（1月4日）舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》中，憑藉在熱播劇《新聞女王2》的出色表現，成功奪得「最佳女配角」獎項。她擊敗了賽前被視為最大勁敵的龔慈恩，賽果一出，立即在網上引發了正反兩極的熱烈討論。在宣布得獎的一刻，鏡頭捕捉到王敏奕並未第一時間衝上台，而是先轉身走向身旁的龔慈恩，以示尊重。這一舉動獲得了大量網民的讚賞。而龔慈恩也展現出前輩的風範，大方地主動擁抱王敏奕，從她的口形可見，她不僅真誠地為對方感到高興，更溫柔地安慰激動的王敏奕「唔好喊」，場面溫馨感人。

龔慈恩失獎網民失望

然而，賽果在網上卻掀起了截然不同的聲音。部分網民認為，龔慈恩的演技功力無庸置疑，落敗實在可惜；同時亦有另一部分網民則覺得，王敏奕的進步有目共睹，得獎是對她突破的肯定。不少網民為龔慈恩感到不值，認為她在劇中飾演的「方太」角色層次豐富，尤其是一場長達十分鐘一鏡到底的戲份，展現了深厚的功力，留言稱：「龔姐好可惜，好失望好心痛」、「我覺得方太先值得呢個獎囉」。

王敏奕獲力撐非靠關係

不過，支持王敏奕的聲音同樣強烈，有網民認為她這次的角色比較有突破，一改以往的戲路，得獎是實至名歸。更有人反駁王敏奕「靠關係」（王敏奕是曾志偉新抱）的說法，指出：「好多年前睇佢做M Club，已經發揮得唔錯」，證明其本身就具備實力，並非一朝一夕。有支持王敏奕多年的網民抱不平，表示：「因為佢太靚女，而忽略佢都有努力去演戲。」縱然網上有不同的聲音，但王敏奕奪得「最佳女配角」已是塵埃落定，這次的獲獎雖然伴隨著爭議，但也讓更多觀眾看到了她在演藝道路上的成長與蛻變，無疑是她演藝生涯中一個重要的里程碑。

