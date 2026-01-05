Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話

影視圈
更新時間：19:30 2026-01-05 HKT
發佈時間：19:30 2026-01-05 HKT

萬千星輝頒獎典禮2025／王敏奕／龔慈恩／最佳女配角丨王敏奕（Venus）在昨晚（1月4日）舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》中，憑藉在熱播劇《新聞女王2》的出色表現，成功奪得「最佳女配角」獎項。她擊敗了賽前被視為最大勁敵的龔慈恩，賽果一出，立即在網上引發了正反兩極的熱烈討論。在宣布得獎的一刻，鏡頭捕捉到王敏奕並未第一時間衝上台，而是先轉身走向身旁的龔慈恩，以示尊重。這一舉動獲得了大量網民的讚賞。而龔慈恩也展現出前輩的風範，大方地主動擁抱王敏奕，從她的口形可見，她不僅真誠地為對方感到高興，更溫柔地安慰激動的王敏奕「唔好喊」，場面溫馨感人。

龔慈恩失獎網民失望

然而，賽果在網上卻掀起了截然不同的聲音。部分網民認為，龔慈恩的演技功力無庸置疑，落敗實在可惜；同時亦有另一部分網民則覺得，王敏奕的進步有目共睹，得獎是對她突破的肯定。不少網民為龔慈恩感到不值，認為她在劇中飾演的「方太」角色層次豐富，尤其是一場長達十分鐘一鏡到底的戲份，展現了深厚的功力，留言稱：「龔姐好可惜，好失望好心痛」、「我覺得方太先值得呢個獎囉」。

相關閱讀：萬千星輝頒獎典禮2025丨《新聞女王2》王敏奕爆喊奪女配角多謝老爺 嫁曾國祥做曾志偉新抱曾有壓力

王敏奕獲力撐非靠關係

不過，支持王敏奕的聲音同樣強烈，有網民認為她這次的角色比較有突破，一改以往的戲路，得獎是實至名歸。更有人反駁王敏奕「靠關係」（王敏奕是曾志偉新抱）的說法，指出：「好多年前睇佢做M Club，已經發揮得唔錯」，證明其本身就具備實力，並非一朝一夕。有支持王敏奕多年的網民抱不平，表示：「因為佢太靚女，而忽略佢都有努力去演戲。」縱然網上有不同的聲音，但王敏奕奪得「最佳女配角」已是塵埃落定，這次的獲獎雖然伴隨著爭議，但也讓更多觀眾看到了她在演藝道路上的成長與蛻變，無疑是她演藝生涯中一個重要的里程碑。

相關閱讀：萬千星輝頒獎典禮2025丨《新聞女王2》龔慈恩失落女配角獎 曾被首任老公背叛 與林煒長年分居離婚6年

《新聞女王2》龔慈恩失落女配角獎：

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
福建女吳某楨被人丟棄在柬埔寨街頭。
01:08
福建20歲女流落柬埔寨街頭 中國使館：受「高薪工作」誘惑到柬
即時中國
10小時前
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
突發
20小時前
萬千星輝2025丨聲夢小花詹天文再失禮：多謝可以畀幾位前輩頒獎 與林敏驄搶獎被寸「我畀你㗎」
01:05
萬千星輝2025丨聲夢小花詹天文再失禮：多謝可以畀幾位前輩頒獎 與林敏驄搶獎被寸「我畀你㗎」
影視圈
7小時前
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇 靚仔小生變發福跟班 曾傳鹹豬手20女星
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇  靚仔小生變發福跟班  曾傳鹹豬手20女星
影視圈
10小時前
委內瑞拉未來局勢如何發展　美媒警告或重蹈伊拉克及利比亞覆轍
委內瑞拉未來局勢如何發展？　美媒警告或重蹈伊拉克及利比亞覆轍
即時國際
4小時前
星島申訴王｜現實版「溏心風暴」粉麵廠後人 兄弟聯手爭產再反目
05:43
星島申訴王｜「四哥」被控獨吞千萬遺產 賤賣物業填賭債 兄弟決裂：他準備走佬
申訴熱話
11小時前
萬千星輝2025丨金剛首談「婚訊」 揭開新郎神秘面紗 驚訝小儀嫁得出：佢老公真係好偉大
萬千星輝2025丨金剛首談「婚訊」 揭開新郎神秘面紗 驚訝小儀嫁得出：佢老公真係好偉大
影視圈
6小時前
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
飲食
2026-01-04 18:56 HKT
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
好去處
2026-01-04 16:42 HKT
尖沙咀星級酒店自助餐5折！$199起任食生蠔/雪花蟹腳/和牛/鵝肝/片皮鴨/鮑魚
尖沙咀星級酒店自助餐5折！$199起任食生蠔/雪花蟹腳/和牛/鵝肝/片皮鴨/鮑魚
飲食
8小時前