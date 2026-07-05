193郭嘉駿重提反擊曾志偉風波：我絕對唔係想鬧曾生 後悔稱TVB觀眾「老嘢」認做得好錯

193（郭嘉駿）參加ViuTV節目《全民造星》後出道，與梁業（肥仔）、何啟華（Dee Gor）、吳保錡（保錡）組成男團ERROR。四位成員向來敢言，因此出道7年間都惹來不少爭議。近日193作客陳志雲的訪談節目《Stephen．Show Up》，罕有地重提2021年隔空反寸曾志偉一事，並承認自己當年「有樣嘢做得好錯」。此外，當談及已故的外公時，193更難掩情緒，當場灑下男兒淚。

193再提與曾志偉隔空罵戰事件

在節目中，陳志雲向193表示：「你最勁嗰次係踩志偉吖嘛！」193再談及2021年反擊當時TVB高層曾志偉的言論。當時曾志偉評論ViuTV的收視只可與J2台媲美，193隨即隔空反擊，表示：「做好自己就有人睇，收視得幾百部電視機，我哋不嬲都唔理……J2係做咩？冇記錯係咪40幾歲仲話後生仔傾偈嗰個？」更直指TVB節目老化，引起軒然大波。事隔數年，193在訪問中重申，他當初並非有意攻擊曾志偉本人，他以第一身剖白當時的心態：「我絕對唔係想鬧曾生，當時我只係想捍衛ViuTV先作出反駁。但我自覺做了一件好錯的事，就係稱呼TVB啲觀眾做『老嘢』，呢樣嘢我真係做得好錯。」

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193被ViuTV雪藏反省言行

經歷早前被ViuTV雪藏的沉澱期，193承認自己過往無耐性、心急又衝動，這次的休息讓他有機會將步伐慢下來，好好反省過去的言行，而主持人陳志雲亦指他現時變得更為成熟。

193與外公、外婆感情深厚

除了事業，193亦分享了家庭生活。他透露自幼由外公和外婆花很多時間湊大，感情深厚。然而，外公的健康早年因疫情而急轉直下，由非常精神到離世只有短短約一年時間，令他深受打擊。

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193憶外公灑男兒淚

提起外公時，193在鏡頭前不禁情緒激動，流下男兒淚。他哽咽地表示，非常後悔沒有好好陪伴外公，例如曾答應帶他到維園看花燈，最終卻未能成行。外公的離世讓他領悟到愛要及時，人生並非永遠「來日方長」。

193帶外婆旅遊重申愛要及時

正因如此，他決心要珍惜與家人的時光。在早前被雪藏的休假期間，他特意帶同年逾90歲、患有老人癡呆症的外婆到布吉旅行，希望在外婆有生之年，盡量抽時間陪伴在側，不再留下遺憾。