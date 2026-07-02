曾志偉另起爐灶籌組新公司 傳聞藝人名單曝光 睇中多位TVB舊將 蔡思貝苟芸慧加盟？

曾志偉自卸下TVB總經理（節目內容營運）一職後，轉任諮詢委員會召集人，日前已曝光曾志偉醞釀大計，自組班底成立新製作公司，「創業作」犯罪懸疑劇《狩謊》邀內地小生成毅加盟外，今日（2日）亦傳出曾志偉招兵買馬，向TVB離巢藝人招手，當中包括視后、港姐、華姐及多產綠葉。

蔡思貝動向成謎

曾志偉退居幕後成立新製作公司，外傳有意將今年3月離巢的視后蔡思貝羅致旗下，與「星爺」周星馳上演「搶人大戰」。消息指，蔡思貝早前參演周星馳的電影《功夫女足》，其表現深得星爺賞識。蔡思貝早前現身時，曾透露正接洽多部電影及舞台劇，不排除自立門戶，目前仍在仔細考量去向。

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曾志偉睇中多位前TVB女星

有傳媒報道，指曾志偉除睇中蔡思貝外，2009年華姐冠軍苟芸慧、前港姐朱智賢、劉溫馨，以及在《萬千星輝頒獎典禮2016》奪得「飛躍進步男藝員」的張頴康，皆在曾志偉的理想名單上。苟芸慧回應傳媒時，僅表示目前正專注處理家庭事務，預告未來會重投工作，避重就輕回應加盟一事。而張頴康則大賣關子，透露有新公司洽談合作，但尚待時機成熟才會正式對外公布。

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曾志偉召集影帝影后打響頭炮

早前已曝光曾志偉的全新製作公司，頭炮將與內地影視平台合作，由《寒戰》導演陸劍青執導拍攝18集犯罪刑偵懸疑劇《狩謊》。曾志偉為打響頭炮，不但擔任幕後工作，還會客串一角，而且「碌盡人情卡」，打造電影級的超強主演陣容，邀請影后袁詠儀、影帝梁家輝及莫文蔚演出，而男主角人選，由內地「古裝男神」成毅獨挑大樑，飾演「林彥廷」一角。

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