王敏奕不效法糖妹明言未敢雪卵 唔知老爺曾志偉動向

王敏奕今日現身時裝活動，以一襲低胸搶眼裙裝吸引眾人目光，近日有報道指王敏奕為好友糖妹「打針」雪卵，她表示緊張到手震：「我聽佢講好多年㗎啦，我覺得佢有呢個諗法想去做呢件事，我一直都好支持佢。雖然我個人冇辦法陪佢飛去台灣進行呢件事，我都好慶幸佢有一part係返香港要support嘅，佢都係畀一個機會我去參與。」對於「打針」一事，34歲的王敏奕坦言也心生畏懼，甚至形容針頭的長度令人心驚：「我打都手震㗎，啲針原來咁長㗎，都驚啊，唔係嗰啲短嘅針。」被問是否有考慮凍卵時，她坦白回應：「暫時未有需要。」

新project要保密

提到老爺曾志偉卸任TVB高層後，王敏奕表示未聞對方新動向：「我都冇獨家消息，臨近年有新年，希望可以大家放個假先啦，有啲咩都新年後再繼續過一個新嘅一年，好嘅一年再出發啦。」又透露工作未受老爺卸任而減少，對即將展開的新項目充滿期待：「其實都好好彩嘅，即係有啲好好嘅機會啦，嚟緊都會有新嘅project，好期待可以快啲同大家見面！」

另外，王敏奕現身時裝騷，強調揀選服飾時最重視的並非「性感」與否：「着衫最緊要係舒服，同埋要清楚自己鍾意啲咩，着得出自己一個感覺為主，所以我冇乜諗性感或者唔性感，呢套衫我着得好舒服、好鍾意！」又透露平日會「借」老公外套陪襯：「而家好興Unisex㗎嘛，我都會有時會買男裝褸，即係oversize少少咁樣襯一件比較可能feminine嘅款！」