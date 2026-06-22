袁詠儀久違接拍港產片感恩未被放棄 爆兒子張慕童無意入行：我睇唔到佢嘅天份丨慾望寄生

影后袁詠儀（靚靚）、余香凝、李佳芯、狄龍、米雪、盧鎮業、關嘉敏等人，今日（22日）出席電影《慾望寄生》開鏡拜神儀式，現場吸引了大批街坊市民駐足圍觀。這次電影拍攝促成了兩代金像獎影后袁詠儀與余香凝的首度合作，袁詠儀表示，上次接拍港產片已經是《家和萬事驚》。被問及電影《慾望寄生》導演吳家偉是如何打動她參演時，袁詠儀表示：「幾年前我去傾電影，不過聽完我就麻麻地，當時吳家偉導演在旁邊，講了一個他想拍的故事，我聽完覺得幾好，你寫出來先，因為聽起來好玩。後來導演寫好了，問我想和邊個合作，講了幾個名給我揀，我聽後覺得余香凝好，都想和她拍，亦很適合這個角色。」袁詠儀續指，導演吳家偉展現極大誠意，對電影行業亦充滿著熱情，加上劇本是由他親自撰寫，她笑稱：「最重要導演無放棄我，哈哈！」

余香凝與袁詠儀合作：好開心

余香凝受訪時分享，自己第一次聽聞這個電影《慾望寄生》的故事，其實是從袁詠儀口中得知。在導演發出正式邀請時，她已得知將有機會與袁詠儀合作，故事題材主要是講述兩個女人的故事，且角色更是她以往從未嘗試過的類型。余香凝表示：「開工望住靚靚都已經好開心！最大收穫是可以和女神合作。」袁詠儀聽聞此言後，則自我調侃為「女神經」。

袁詠儀指目前電影已經開工拍攝了數天，並稱讚余香凝是一位非常用心且很好相處的女子，認為她是當前這一代女演員中最值得合作的對象。余香凝透露，她們兩人在劇中的關係既是好朋友，同時也是上司與下屬。關於首次合作是否需要磨合期，余香凝表示導演吳家偉在前期有特別安排兩人見面，並一起進行了相關的背景資料搜集，因此整體拍攝過程非常順利，彼此很快便建立起默契。

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袁詠儀坦言未見兒子演藝天份

袁詠儀指余香凝在現實中的相處感覺就如同劇中角色，所以不需要特別磨合。余香凝坦言在合作初期感到有少許壓力，在第一天見面時甚至不知道該稱呼對方為「靚靚姐」或其他稱謂，但最後選擇直接稱呼「靚靚」，並表示兩人可以圍繞子女教育等共同話題展開交流。袁詠儀則笑指其兒子張慕童年紀已經很大，因此特別叮囑余香凝要好好把握時間陪伴年幼的小朋友玩耍。提到兒子張慕童（魔童）目前趁放暑假從外地留學回港，袁詠儀坦言自己並不會感到捨不得，並表示兒子目前並無計劃加入娛樂圈：「我沒看到他的天份，不知道他是怕醜還是不喜歡這行，但他鍾意唱唱歌作作曲。」

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袁詠儀與張智霖兒子已有女友？

袁詠儀不擔心兒子偏愛爸爸張智霖

談到剛過去的父親節，余香凝透露其女兒日前出賽鋼琴比賽，並順利贏得獎牌作為送給爸爸的節日禮物。她笑言自己因為忙於開工拍攝，所以當時並不緊張，且家中備有強大的團隊提供協助。袁詠儀則透露她們家在父親節是幾家人聚在一起吃飯，並笑指兒子張慕童與丈夫張智霖的相處模式非常相似，看起來就像兩兄弟一樣，彼此之間甚麼話題都可以交流，甚至在飯後可以連續聊天長達幾個小時，因此自己並不擔心兒子會偏愛父親，更表示：「他們多聊一點，老公可以幫我套他話，哈哈！」袁詠儀透露兒子放假期間有許多自己的行程，能在吃飯時間見到面就已經感到非常滿足。

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余香凝對施可瑩早逝感惋惜

此外，年僅二十多歲的主持人施可瑩日前因卵巢癌不幸離世，余香凝在其患病就診期間一直對其保持關注，並曾留言為其加油打氣。在談到施可瑩的離世消息時，余香凝在受訪現場即時哽咽，遺憾表示：「由《死屍死時四十四》、《白日之下》到《雙囍》，她夠伴了我們她多場謝票場做主持，帶了好多正能量給我們。」余香凝對施可瑩的早逝感惋惜。

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