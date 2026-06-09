袁詠儀遇粉絲狂拍直擊即時反應 一舉動掀討論 傳年輕時大脾氣鬧王晶、得罪成龍

影后袁詠儀近年專注於內地發展，近日她完成綜藝節目《五十公里桃花塢6》的拍攝後，返回酒店時被大批粉絲包圍。從網上流傳的影片可見，袁詠儀在酒店旋轉門現身，便被熱情的粉絲的鏡頭和歡呼聲所迎接。她身穿白色T恤搭配牛仔褲，外加一件黑色長外套，打扮隨意。面對粉絲的重重包圍，她不但沒有絲毫不悅，反而全程笑容滿臉，親切地與粉絲互動，豎起大拇指感謝粉絲支持，對於粉絲送上的鮮花和禮物，全部來者不拒，短短十多步的路程，已經感受到她的友善親民態度，與她年輕時的「火爆」形象，判若兩人，網民紛紛表示歲月磨平了袁詠儀的棱角。

袁詠儀拍真人騷照顧方媛

袁詠儀的脾氣，隨著與張智霖結婚，誕下囝囝張慕童後，顯然已收斂不少。近日她在真人騷《五十公里桃花塢6》中的表現，讓觀眾看到了她溫柔體貼的一面，對同場的「天王嫂」方媛照顧有加，盡顯姐姐的風範。如今，面對粉絲的熱情，甚至阻著她返回酒店休息，她依然會保持笑容，接收粉絲心意，在歲月沉澱後，散發出的另一種溫柔魅力。

相關閱讀：袁詠儀爆與方媛「不是很熟」 與郭富城結婚多年仍未融入老公朋友圈 網民：你紅的時候她才幾歲

袁詠儀曾稱性格自我易得罪人

回顧袁詠儀的演藝生涯，獲得港姐冠軍後，迅速轉戰電影圈並取得了輝煌的成就。1993年，她憑藉電影《亞飛與亞基》奪得香港電影金像獎最佳新演員；隨後兩年，更以《新不了情》和《金枝玉葉》連續兩屆榮獲金像獎影后，讓她一躍成為當時最炙手可熱的頂級女星。然而，事業上的巨大成功，反而讓她「脾氣差」的傳聞愈演愈烈，她自己也曾在訪問中坦承，年輕時因過於自我，在不知不覺中得罪了許多人。

傳袁詠儀脾氣大曾指罵王晶

袁詠儀初入影壇時，曾因睡眠不足在片場被導演王晶叫醒，竟當場指著對方破口大罵，嚇得全場工作人員目瞪口呆。而最廣為人知的一件事，莫過於她與影壇大哥成龍的恩怨。1995年，兩人合作拍攝電影《霹靂火》，電影煞科後，成龍要求她補錄幾句台詞，但當時袁詠儀卻未予配合。此舉徹底惹怒了成龍，他一氣之下向香港導演協會投訴，導致袁詠儀一度遭到電影圈的集體封殺。除了在工作上顯得「霸道」，在愛情中，她同樣處於主導地位。當年，張智霖與歌手許秋怡是公認的樂壇金童玉女，但袁詠儀在合作時對張智霖心生好感，便採取主動攻勢，直接約對方吃火鍋，最終成功與張智霖擦出愛火，其後結婚生子，幸福美滿。

相關閱讀：袁詠儀收粉絲鮮花極感動 「魔童」一原因缺席慶祝母親節 虎媽曾嚴厲教仔影響關係