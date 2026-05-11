袁詠儀收粉絲鮮花極感動 「魔童」一原因缺席慶祝母親節 虎媽曾嚴厲教仔影響關係

近日袁詠儀過了一個不一樣的母親節，不少藝人都趁著佳節在社交平台分享與子女的溫馨合照。但由於19歲的兒子張慕童，正在英國求學，無法陪伴在側，袁詠儀本以為節日會平淡度過。沒想到在機場卻意外收穫了粉絲的暖心祝福，讓她驚喜不已。從網上流傳的影片可見，身穿深色外套、頭戴棒球帽，打扮低調的袁詠儀推著行李車現身機場，有粉絲上前親切地稱呼「姐姐」並祝她「母親節快樂」，更送上早已準備好的精美花束和心意卡。袁詠儀接過禮物時，臉上露出燦爛的笑容，驚喜地表示：「哇，你是第一個送我花的！」短短一句話，透露出兒子不在身邊的絲絲落寞，以及被粉絲心意觸動的溫暖。

袁詠儀因囝囝英國讀書進入「空巢期」

隨著兒子張慕童去年中學畢業後遠赴英國升學，袁詠儀與老公張智霖也正式踏入「空巢期」。張慕童作為備受關注的「星二代」，盡得父母的優良基因，外貌俊朗，但興趣卻不在演藝事業。袁詠儀曾透露，兒子對音樂編曲充滿熱情，時常在社交平台分享與朋友夾band、創作音樂的日常。雖然旋律頗具水準，但作為父母，總會為子女的未來籌謀。袁詠儀坦言會擔心兒子日後的謀生問題，但她更希望兒子能快樂，找到自己真正熱愛的事物，袁詠儀曾表示：「大學生活後就要面對自己人生，做阿媽嘅理唔到咁多，後面嘅路等佢自己去行。」

相關閱讀：袁詠儀Hermès珍藏再曝光 素顏簡約穿搭洩富貴身家 真實一面掀網民兩極爭議：年紀大收咗火？

張慕童疑長髮初戀女友曝光

張慕童遺傳了父母的優良基因，不僅五官標緻，而且生得高大俊朗，身高185cm，無論身處何地，也深受異性歡迎。早前張慕童便曾在IG限時動態「洩蜜」，分享與一位長髮女生的甜蜜約會。照片中，兩人在公園裡浪漫散步，童心未泯地玩起搖搖板和盪鞦韆，青春氣息滿溢。從特寫鏡頭中可見，女方眼大大，氣質清純，身高與魔童相當，外形十分合襯。對於兒子情竇初開，父親張智霖早已公開表示不反對，而袁詠儀則採取更為「佛系」的態度，笑言若兒子拍拖也沒辦法，更透露曾見過兒子的女性朋友，大方表示：「OK嘅。」她還經常笑囝囝「有異性冇人性」。

袁詠儀曾高壓手段教仔出現反效果

事實上，袁詠儀與兒子如今如朋友般的融洽關係，得來不易。她曾坦言，過去因為自己過於「一言堂」的管教方式，令母子關係一度十分惡劣，兒子甚至出現抗拒情緒，更曾向張智霖提出「想換個媽咪」。這種高壓管治最終讓兒子出現情緒問題，經過醫生診斷，袁詠儀才驚覺問題源於自己太過自我中心，給予兒子巨大壓力。現時袁詠儀學會了放手，雖然在母親節掛念囝囝，但也照樣給囝囝更多自由的空間。

相關閱讀：張智霖父子出巡！19歲魔童早前疑自爆戀大眼少女 網民關心見咗家長未