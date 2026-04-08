袁詠儀Hermès珍藏再曝光 素顏簡約穿搭洩富貴身家 真實一面掀網民兩極爭議：年紀大收咗火？

90年港姐冠軍兼兩屆金像影后袁詠儀（Anita）自從誕下兒子張慕童（魔童）後，放緩了高產量的工作步伐，將工作重心轉向家庭及內地的綜藝節目，雖然兒子張慕童已經長大成人，但袁詠儀的工作模式未有改變，反而與老公張智霖一同出席活動、拍攝真人騷，結婚多年依然十分恩愛，是圈中出名的模範夫妻。

袁詠儀低調樸素打扮盡顯富貴身價

生活養尊處優的袁詠儀日前在中環置地廣場（The Landmark）應街拍攝影師的邀請即席拍照，相片和的影片事後在網上瘋傳，片中所見袁詠儀一身低調樸素的打扮，但原來看似簡約的穿搭價值不菲，黑色上衣和牛仔褲的價錢合共逾1萬元，手袋是逾6位數的Hermès 「Birkin à l'envers」，盡顯富貴身價。

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袁詠儀親民友善表現惹爭議

街拍攝影師日前在「streetsnap.portrait」IG專頁貼上街拍袁詠儀的作品並說：「多謝賞面。」片中看到袁詠儀在置地行街時得知有攝影師想找她拍攝，大方地停下來跟對方聊了幾句並應要求介紹一身的衣着打扮，袁詠儀表示上衣已穿了很多年，當攝影師問道：「呢個手袋就係...？」袁詠儀即笑住回答說：「係啦。」當日袁詠儀拎着逾6位數的Hermès 「Birkin à l'envers」。對於一身的打扮，袁詠儀笑說：「其實自己舒服就得。」在整個拍攝過程超級親民友善，有不少人紛紛留言大讚她人品和衣品都好好，但亦有人說：「以前好多人話佢好串，係咪年紀大咗收咗火？」攝影師留言撐袁詠儀：「我見佢好似心情幾好，又無戴口罩先壯住個膽行過去。反而試過有幾次，有啲男藝人，上一秒笑晒口同啲女孩子自拍，見到我係條仔，即刻收起個笑容，我好努力咁介紹自己嘅時候，佢眼尾都唔睄下，想我自己無癮自己行開。」接着又有人說：「以前公司同佢合作過，見過真人，係好靚，而且無咩架子，都好nice噶好配合。」、「佢係我舊公司啲客，佢個人冇架子好好人，佢成日都會買嘢食畀我哋食。 」

袁詠儀是圈中著名Hermès粉絲

袁詠儀是圈中著名的Hermès（愛馬仕）粉絲，只要有新款推出，基本上都會見到袁詠儀入手，就算要配貨亦無阻其愛買包包的喜好。曾有指袁詠儀家中的Hermès珍藏總值超過2,000萬，老公張智霖亦在節目中打趣稱，為老婆袁詠儀愛買包包的興趣，快要破產。除了包包外，袁詠儀同樣喜愛收藏名表，在房地產投資上更是眼光獨到。曾有報導指張智霖與袁詠儀持有​​多個物業。早在2017年，張智霖便以破當時屋苑紀錄的9,180萬港元，購入東半山傳統豪宅區大寶閣的一個高層單位。此外，市場消息也指他持有該屋苑另一間價值逾億元的豪宅。2023年8月，兩人再度聯名，以880萬港元購入柴灣工業城的一個工廈單位，從頂級豪宅到工業大廈，可見二人財力相當雄厚。

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