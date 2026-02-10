張智霖父子出巡！19歲魔童早前疑自爆戀大眼少女 網民關心見咗家長未

張智霖與袁詠儀去年送兒子「魔童」張慕童（Morton）到英國留學，近日兒子回港疑似陪家人過農曆新年。近日，有網民在小紅書上分享，於香港偶遇了張智霖（Chilam）與他19歲的兒子。該網民興奮地表示，在被譽為「明星茶檔」附近野生捕獲到這對型男父子，並上載了數張照片，「魔童」的身形引發網民熱議。

「魔童」身高超越爸爸

從照片中可見，張智霖與「魔童」一前一後走在街上。張智霖身穿深色外套配搭牛仔褲，背影瀟灑，星味十足。緊隨其後的「魔童」則穿著一件淺藍色的寬鬆短袖T恤，內搭白色長袖上衣，一身打扮充滿青春潮流氣息。雖然只是背影，但可見「魔童」的身高已明顯超越爸爸，昔日跟在父母身邊的小朋友，如今已是個帥氣的少年。

「魔童」早前疑公開戀情

這次父子檔的出現，也讓不少人聯想到「魔童」早前在IG分享與一名大眼少女的合照及甜蜜影片，片中與一位大眼女生溫馨散步、玩搖搖板，更親密相擁，疑似公開戀情，不少網民見「魔童」已到拍拖的年齡，都感嘆時光飛逝。事實上，張智霖與袁詠儀對兒子拍拖態度開放，張智霖更曾公開表示希望兒子早日成家，網民都希望早日見到「魔童」女友真身，更關心「魔童」有否帶女友返港見父母。

