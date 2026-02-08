袁詠儀罕公開大量絕密親熱照！慶祝與張智霖結婚25年晒神仙顏值 捱過離婚危機曾自爆有遺憾

金像影后袁詠儀（靚靚）與老公張智霖（Chilam）是演藝圈中公認的模範夫妻。近日袁詠儀在小紅書上發布了一段影片，慶祝兩人結婚25週年（銀婚），並分享了多張從未曝光的絕密舊照，引來大批粉絲表示羨慕之餘，更大讚他們外貌相當凍齡。

袁詠儀公開大量與張智霖親密照

袁詠儀最新分享的影片可見，開頭以「一眨眼二十五年了」和「銀婚快樂」的字句點明主題，背景音樂配上溫馨浪漫的歌曲，畫面中一張張舊照片，見證了他們從青澀的戀愛時期到步入婚姻的恩愛點滴，當中不乏兩人親吻、相擁的甜蜜瞬間，羨煞旁人。

袁詠儀在帖文中深情地寫道：「一屋兩人，三餐四季，二十五年，正是青春的模樣，餘生請你繼續溫柔有趣。」字裡行間流露出對丈夫張智霖的愛意以及對未來日子的期許。這番甜蜜的告白感動了無數網民，紛紛留言大讚他們是「神仙愛情」，並送上最真摯的祝福。

袁詠儀曾不滿張智霖日日出去玩

影片由一系列兩人從年輕到現在的甜蜜合照組成，記錄了他們攜手走過的四分之一個世紀。然而，這段看似完美的婚姻也經歷過風雨。袁詠儀曾在節目中表示，懷孕初期相當辛苦，嘔吐了4個月，雙腳亦易攰及抽筋。她投訴張智霖當時幾乎每日跟好友沈嘉偉及郭富城等人外出消遣玩樂，惟張智霖卻表示：「我留喺屋企做咩？你嘔我又幫唔到你嘔！」不過後來張智霖亦明白太太懷孕的辛苦，減少外出玩樂的次數，曾不時為愛妻按摩。

袁詠儀與張智霖曾陷離婚危機

不過衝突場面在誕下兒子「魔童」後再次湧現，袁詠儀一度患上嚴重的產後抑鬱，情緒極度不穩，夫妻關係陷入僵局，甚至曾有離婚的念頭。張智霖與袁詠儀各自在友人開解下，學懂互相體諒，亦承認仍深愛對方，最終幫助袁詠儀走出陰霾，兩人和好如初，感情更勝從前。雖然袁詠儀曾多次公開表示非常渴望能為家庭增添一位新成員，希望追生一位女兒，更為此嘗試過人工受孕，可惜經歷多次努力後仍未能如願，她坦言雖然有遺憾，但也學會了順其自然。

