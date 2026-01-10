袁詠儀張智霖放閃洩豪宅巨廳 擺設添藝術氣息 夫妻名下物業版圖驚人手持逾億物業

兩屆金像影后袁詠儀（靚靚）與老公張智霖（Chilam）結婚多年，一直是演藝圈的模範夫妻，兩人生活富裕，投資有道。日前，袁詠儀在小紅書上分享了一張與張智霖的親密自拍，向粉絲們送上新年祝福。照片中，兩人頭靠著頭，袁詠儀戴著閃亮的「2026」新年頭飾，笑容甜蜜，幸福感滿溢。

張智霖與袁詠儀豪宅有格調

然而，這張溫馨的合照不僅讓粉絲們被「閃盲」，更意外曝光了他們豪宅的內部環境。從照片背景可見，家中裝潢簡約而有格調，牆上掛著一幅色彩鮮豔的藝術畫作，增添了不少藝術氣息。其實袁詠儀不時會在社交平台分享在家中拍攝的影片和照片，例如她早前發布一段愛犬在家中木地板上玩耍的可愛影片，讓粉絲得以一窺她舒適寬敞的家居環境。

張智霖與袁詠儀多物業

這對「吸金」夫妻不僅演藝事業成功，在房地產投資上更是眼光獨到。據過往報導，張智霖與袁詠儀持有​​多個物業。早在2017年，張智霖便以破當時屋苑紀錄的9,180萬港元，購入東半山傳統豪宅區大寶閣的一個高層單位。此外，市場消息也指他持有該屋苑另一間價值逾億元的豪宅。2023年8月，兩人再度聯名，以880萬港元購入柴灣工業城的一個工廈單位，展現了他們多元化的投資策略。從頂級豪宅到工業大廈，張智霖與袁詠儀的物業版圖橫跨不同類型，可見二人財力相當雄厚。

