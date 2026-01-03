袁詠儀19歲兒子「魔童」與大眼妹公園密會相擁 疑似女友樣貌曝光 張智霖曾笑指趕抱孫

被譽為「最靚仔星二代」的張智霖（Chilam）與袁詠儀（靚靚）愛子張慕童（Morton、魔童），完美繼承了父母的超強基因，俊朗外型一直備受關注。現年19歲並在英國留學的張慕童，日前在IG上發佈一則充滿甜蜜氛圍的短片，疑似正式公開戀情，讓「女友」的樣貌首度曝光。

張慕童有位大眼女友？

在張慕童發佈的IG Story影片中，開頭是充滿節日氣氛的聖誕燈飾，隨後鏡頭轉向一位長髮女主角。從特寫鏡頭可見，女方眼大大、五官標緻，氣質相當清純，身高與魔童相約。影片記錄了二人溫馨的約會點滴，他們在公園裡浪漫散步，童心未泯地一起玩搖搖板和盪鞦韆，畫面洋溢著青春的甜蜜氛圍。影片中，二人更緊緊相擁盡顯親密，關係不言而喻。

張智霖與袁詠儀催促兒子拍拖

張智霖與袁詠儀對兒子拍拖一直持開放態度。張智霖過去曾公開表示，不但鼓勵兒子戀愛，更急著抱孫，笑言希望兒子：「快點拍拖結婚，快點生小朋友」，認為這是一個學習如何包容、如何讓對方開心的重要過程。而袁詠儀也曾坦言，雖然父母會擔心子女太早戀愛，但長大後亦會擔心他們找不到伴侶。如今張慕童疑大方分享戀愛日常，相信這段關係早已獲得父母的認可和祝福。

