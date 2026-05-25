袁詠儀爆與方媛「不是很熟」 與郭富城結婚多年仍未融入老公朋友圈 網民：你紅的時候她才幾歲

天王郭富城與太太方媛（Moka）結婚8年，一直表現恩愛，但近日方媛首次參與內地真人騷《五十公里桃花塢》，卻意外揭示了她與郭富城朋友圈之間的微妙關係。眾所周知，郭富城與張智霖、袁詠儀是相識幾十年的好友，但在節目中，影后袁詠儀（靚靚）坦言，雖然與方媛同住香港，在聚會中亦不時見面，但彼此關係「不是很熟」。她說：「見到她就好像永遠都不知道，怎麼跟我們一班朋友相處，常常都是一個人。」 在袁詠儀娓娓道來之時，鏡頭捕捉到方媛坐在一旁靜聽，臉上雖然掛著一絲淺笑，但眼神卻顯得有些低落和無奈，不時低頭或望向別處，反應略顯拘謹與尷尬。此話一出，立即引發網民熱議，猜測是文化差異還是代溝，導致方媛與老公的社交圈存在隔閡。

方媛真人騷表現惹爭議

方媛首次出演真人騷，本是展現真實一面的好機會，但節目《五十公里桃花塢》播出後，她的表現卻引來不少負面評論。早前，她被指為了個人舒適，佔用單人房間，導致同場九位男嘉賓需共用一個洗手間，引起了關於她是否「耍大牌」的討論。其後，她又因為輕微受傷而獲得大家關心時忍不住落淚，被部分網民批評反應過於「嬌情」、小題大作。接二連三的爭議，加上袁詠儀在節目中關於她社交狀態的爆料，讓方媛在真人騷中的形象備受考驗。

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袁詠儀暖心化解尷尬盼多了解方媛

儘管袁詠儀坦率地指出了方媛的社交困境，但她在節目中也展現了溫暖的一面。她形容，每次看到方媛獨自一人時，就很想過去問她：「要不要留下來陪我們聊聊天啊？」在方媛略顯尷尬的笑容中，袁詠儀隨即溫暖地提出邀約：「我們經過這個旅行，回到香港，我們就留多一點（時間）來跟我們聊天吃飯。」聽到這番話，方媛才露出較為真摯的笑容並點頭回應。不少觀眾認為，袁詠儀的直率是出於善意，期望這次真人騷的經歷能成為一個契機，幫助方媛打破隔閡，真正融入大家庭。

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網民熱議方媛難融入老公社交圈原因

不少網民聽到袁詠儀老實交代與方媛「不是很熟」，有網民支持方媛，留言道：「老公的朋友，也沒說一定要去認識吧」、「我可不想跟我老公的朋友聚」、「有去聚會就不錯了，還要求人家變熟也太為難了」、「性格就不一樣，年紀差遠了，要聊得來也不容易」、「就算融不進去有問題嗎，有規定要跟自己老公的朋友圈玩嗎」。

也有網民推測，方媛本來就不是香港人，更不是在香港娛樂圈起步，加上年齡差距與文化差異，可能根本聽不懂他們的話題：「整桌都是上個世紀的巨星，嚴格來說方媛就是一個網紅」、「你紅的時候，她才幾歲呢」、「聽不懂粵語吧」、「這可是港圈啊，連內娛都有壁，也就這幾年慢慢變融洽了」、「不是一類人，玩不來的」、「可是不是說參加過名媛培訓班？應該非常會人際交往的，這樣看來，應該是沒有參加過訓練班吧」、「袁詠儀也挺好的，知道她聊不來也想花時間幫她融入」。

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張智霖臉色蒼白滿面倦容極憔悴？

郭富城與張智霖夫妻相當老友

方媛老公郭富城與袁詠儀老公張智霖是兄弟，袁詠儀曾透露張智霖跟郭富城、沈嘉偉（邱淑貞老公）以及一名律師好友，相識於微時，關係相當好，不過袁詠儀就曾封他們為「四條廢柴」。袁詠儀早年在節目《天下第一Friend》大爆，老公張智霖與郭富城等好友相約的活動離不開打麻雀、打邊爐、打桌球、玩車等，令「太太團」覺得「好廢」。袁詠儀甚至曾向張智霖埋怨，認為自己是「多餘」、「第三者」，全因張智霖見郭富城的時間，比他們拍拖時間還要多，一星期七天可以玩足七天，袁詠儀早年甚至曾向郭富城「投訴」，幾位兄弟已有家室，認為他應該減少叫他們外出玩樂，而在她懷孕時跟張智霖大吵一架後才收斂了一陣子。雖然多次被指「搶走」張智霖，但郭富城跟袁詠儀關係仍然相當好，袁詠儀曾表示當年產子後，第一個探望她的圈中人就是郭富城，笑指當年仍未婚的郭富城見到「魔童」十足自己生仔一樣。而郭富城在婚後已修心養性，當日「搶人老公」的貪玩天王，已變成「女兒奴」，現時已甚少「玩足七日」。

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