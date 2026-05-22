郭富城陪妻奔喪驚傳再接噩耗 愛駒「舞林密碼」搶救無效離世 曾奪4場頭馬吸金逾1240萬

天王郭富城（Aaron）自小對賽馬這玩意情有獨鍾，向來愛馬的郭富城在2011年開始榮升做馬主，多年來先後擁有「愛將」、「愛的呼喚」與及「舞林」系列的「舞士精神」、「舞林密碼」、「舞林寶典」與及「舞林盛宴」，每逢賽馬日，郭富城經常被拍下與太太方媛入馬場，為愛駒打氣。

「舞林密碼」突被馬會取消登記

不過近日傳出噩耗，郭富城名下評分曾高達93分、現年7歲的「舞林密碼」突被馬會取消登記，代表愛馬已不幸離世。「舞林密碼」曾為郭富城贏過4場頭馬及累積超過1,240萬港元獎金。但有指已久未露面的「舞林密碼」在本月15日於從化被驗出左後球節受傷，經過多日治理無效，無可奈何下被取消登記。

相關閱讀：方媛拍內地真人騷爆「耍特權」缺席發布會？無影原因曝光 郭富城陪妻奔喪丨五十公里桃花塢

「舞林密碼」傳來離世噩耗馬迷深感惋惜

「舞林密碼」自從1月11日出賽跑二班田草1400米得第12名後，一直沒有再出賽，之後「舞林密碼」被安排前往香港賽馬會從化馬場接受專業復康治療與休養，但自2月開始先後因頭部受傷兼撞倒左邊肋骨，直到本月15日再度被驗出左後球節受傷，連晨操亦無再露面，經過多日治理無效，無可奈何下被取消登記，最終傳來離世噩耗，令馬迷深感惋惜，還有人留言：「希望『牠』一路好走！願下世不用再投胎成馬匹！」、「小朋友天國快樂。」

郭富城年初曾與「舞林密碼」首次拍廣告

郭富城曾於今年年初與「舞林密碼」首次一起拍廣告，當時他曾覺得很有紀念性，在開工前郭富城親自餵愛駒吃紅蘿蔔以安撫情緒，「舞林密碼」在拍攝期間表現得十分乖巧淡定，令他大讚非常聰明。郭富城的另一隻愛駒「舞士精神」曾先後贏得4次冠軍、3次亞軍及1次季軍，戰績亦算輝煌，同時更贏得3,985,790獎金，但可惜在2021年郭富城在網上突然公布「舞士精神」死訊：「舞士精神。5歲。出賽十一次。取得四冠、三亞一季。五月下旬克服傷患一年，再度勝出頭馬，還以56秒09打破全港1000米紀錄。今天你的離世，我和家人都非常傷心、不捨。你會永遠是我心中真正的舞士精神 RIP。」

相關閱讀：方媛拍真人騷死霸單人房？逼9位男星共用一廁所被狠批深夜反擊 袁詠儀舉動成對比關鍵

郭富城太太方媛外公離世

郭富城太太方媛（Moka）的外公離世，二人得悉噩耗後立即暫停手頭上的工作，趕回安徽奔喪。郭富城與方媛依照習俗，戴上代表孫輩的「紅孝帽」，雙膝跪地叩拜上香，又幫忙布置靈堂、敬獻花圈，郭富城被見到多度安慰方媛外婆獲讚：「郭富城真孝順」、「郭富城每次陪同方媛回老家，才知道天王有多接地氣」、「現在外孫外孫女都不一定回去，別說孫女婿了，還是個大明星。」想不到事隔數天再傳噩耗，愛駒「舞林密碼」離世。