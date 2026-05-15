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方媛拍真人騷死霸單人房？逼9位男星共用一廁所被狠批深夜反擊 袁詠儀舉動成對比關鍵

影視圈
更新時間：21:35 2026-05-15 HKT
發佈時間：21:35 2026-05-15 HKT

郭富城的內地妻方媛（Moka）近期跨足真人騷《五十公里桃花塢》，節目已進行到第6季，陣容強勁有蕭敬騰、袁詠儀等助陣。沒想到節目於5月14日才開播，方媛就因為「房間分配」問題引爆話題，甚至遭到網民聲討。

袁詠儀主動讓出房間

在節目《五十公里桃花塢》公開的片段中，一眾嘉賓面臨住宿分配的考驗。袁詠儀與李雪琴等女星皆展現隨和態度，大方表示願意睡連在一起的床位，袁詠儀甚至主動將房間讓出。但方媛卻表示自己有晚睡、半夜整理行李的習慣，為了「不打擾別人」，堅持要入住男嘉賓區域的單人房。

方媛沉默拒絕借廁所

由於男藝人的樓層不計方媛入住單人房，其餘9位男嘉賓必須「共用一間洗手間」，其中徐志勝試圖與方媛溝通，婉轉地詢問是否可以返回女嘉賓的樓層，與眾人合宿，或者借出單人房內的洗手間供男嘉賓使用。只是方媛當下卻陷入一陣沉默，徐志勝只好尷尬打圓場：「那也沒關係，那我們先試一天，如果實在接受不了，可能還得麻煩你下去。」

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方媛被嘲EQ低

面對外界質疑，方媛事後受訪時為自己抱不平，並解釋：「因為我晚上睡覺比較晚嘛，我希望有一間（單人的）房間，可能就不會打擾到她們。」方媛又強調沒有強人所難：「我想我也不是搶的，就是他們（男嘉賓）一開始都說不需要單人間嘛。」

方媛的言論播出後，在微博掀起熱烈討論，許多網民認為方媛太自私：「既然無法適應團體生活，為何還要接這種節目？」、「回家舒舒服服當天王嫂不好嗎？」更有不少網民將方媛與袁詠儀做對比：「袁詠儀咖位比她大多了都願意配合，主要是會不會做人的差別」、「這情商（EQ）真的讓人捏把冷汗」。

方媛教女兒不必委屈

隨著事件發酵，方媛於今日（15日）凌晨在社交平台發文澄清，指自己一直教女兒「善良，不必委屈自己；懂事，也不必勉強硬撐。我不想教她們一味妥協，更不想讓她們為了迎合別人，將就自己。我也告訴女兒：女孩子的配得感，從來不是靠一次次退讓換來的。」

方媛最後更直接標籤節目《五十公里桃花塢》官方帳號：「我們桃花塢每一位塢民，都在認真投入節目、真誠彼此相處，大家都需要好好休息、擁有舒適的居住環境。我們值得充足的房間和衞生間配置，對吧？」但帖文已被方媛刪除。

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