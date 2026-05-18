方媛拍內地真人騷爆「耍特權」缺席發布會？無影原因曝光 郭富城陪妻奔喪丨五十公里桃花塢

「天王嫂」方媛（Moka）近期跨足內地真人騷《五十公里桃花塢》第6季，卻因住宿分配問題捲入風波。節目中方媛要求入住男藝人樓層宿舍的單人房，導致9位男星只能共用一間洗手間，引發大批網民批評。《五十公里桃花塢6》前日（16日）在內地舉行發布會，方媛缺席引來外界揣測，是否因輿論壓力而避風頭。

《五十公里桃花塢6》導演為方媛澄清

《五十公里桃花塢6》節目導演謝滌葵在發布會上，為方媛缺席一事澄清，透露方媛因「老家突發急事」臨時請假。隨後有內地網民曝光方媛行蹤，證實方媛在安徽的外公日前離世，方媛第一時間趕返家鄉，會合老公郭富城一同奔喪。

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方媛外公辭世郭富城陪妻奔喪

有指方媛的外公於5月16日在蕪湖市南陵縣辭世，郭富城得悉噩耗後，便停下手上的工作趕到方媛家鄉，全程陪伴太太奔喪。從網民曝光的畫面中，郭富城與方媛一身素黑打扮，戴著墨鏡，神情十分哀戚肅穆。

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郭富城零架子陪妻打理外公後事

郭富城與方媛依當地習俗，戴上代表孫輩的「紅孝帽」，雙膝跪地叩拜上香，又幫忙布置靈堂、敬獻花圈，郭富城被見到多度安慰方媛外婆。獲網民稱讚郭富城：「郭富城真孝順」、「郭富城每次陪同方媛回老家，才知道天王有多接地氣」、「現在外孫外孫女都不一定回去，別說孫女婿了，還是個大明星」等。

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