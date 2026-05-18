Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

方媛拍內地真人騷爆「耍特權」缺席發布會？無影原因曝光 郭富城陪妻奔喪丨五十公里桃花塢

影視圈
更新時間：17:35 2026-05-18 HKT
發佈時間：17:35 2026-05-18 HKT

「天王嫂」方媛（Moka）近期跨足內地真人騷《五十公里桃花塢》第6季，卻因住宿分配問題捲入風波。節目中方媛要求入住男藝人樓層宿舍的單人房，導致9位男星只能共用一間洗手間，引發大批網民批評。《五十公里桃花塢6》前日（16日）在內地舉行發布會，方媛缺席引來外界揣測，是否因輿論壓力而避風頭。

《五十公里桃花塢6》導演為方媛澄清

《五十公里桃花塢6》節目導演謝滌葵在發布會上，為方媛缺席一事澄清，透露方媛因「老家突發急事」臨時請假。隨後有內地網民曝光方媛行蹤，證實方媛在安徽的外公日前離世，方媛第一時間趕返家鄉，會合老公郭富城一同奔喪。

相關閱讀：方媛拍真人騷死霸單人房？逼9位男星共用一廁所被狠批深夜反擊 袁詠儀舉動成對比關鍵

方媛外公辭世郭富城陪妻奔喪

有指方媛的外公於5月16日在蕪湖市南陵縣辭世，郭富城得悉噩耗後，便停下手上的工作趕到方媛家鄉，全程陪伴太太奔喪。從網民曝光的畫面中，郭富城與方媛一身素黑打扮，戴著墨鏡，神情十分哀戚肅穆。

相關閱讀：郭富城老婆方媛生完三胎急復工殘爆？生圖被指憔悴膠原蛋白明顯流失 與上鏡相差甚遠

郭富城零架子陪妻打理外公後事

郭富城與方媛依當地習俗，戴上代表孫輩的「紅孝帽」，雙膝跪地叩拜上香，又幫忙布置靈堂、敬獻花圈，郭富城被見到多度安慰方媛外婆。獲網民稱讚郭富城：「郭富城真孝順」、「郭富城每次陪同方媛回老家，才知道天王有多接地氣」、「現在外孫外孫女都不一定回去，別說孫女婿了，還是個大明星」等。

相關閱讀：方媛晒白金色濾鏡自拍少女味濃 萌爆表情被讚似18歲 郭富城力撐老婆做KOL

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家鼎大仔李泳漢被鄰居揭真面目？驚爆「想斬死老竇」 鬧家傭、遊手好閒、屢惹警察上門
李家鼎大仔李泳漢被鄰居揭真面目？驚爆「想斬死老竇」 鬧家傭、遊手好閒、屢惹警察上門
影視圈
9小時前
冷氣機停用半年｜32歲男直接開3日後發高燒 證患退伍軍人症肺部感染險死
冷氣機停用半年｜32歲男直接開3日後發高燒 證患退伍軍人症肺部感染險死
即時中國
11小時前
關淑怡最新病情疑曝光 ICU昏迷兩星期奇蹟甦醒 復原進度被流出：大致良好平安在家靜養中
關淑怡最新病情疑曝光 ICU昏迷兩星期奇蹟甦醒 復原進度被流出：大致良好平安在家靜養中
影視圈
6小時前
現場激烈比拼，最終由香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學勇奪冠軍。
智理財 ‧ 懂消費
社會資訊
10小時前
佘詩曼認曾拒收戒指令舊聞變熱話 男星曾高調求婚？ 一原因拒入豪門 網民：好彩冇嫁
佘詩曼認曾拒收戒指令舊聞變熱話 男星曾高調求婚？ 一原因拒入豪門 網民：好彩冇嫁
影視圈
2026-05-17 10:00 HKT
馬浚偉最新動向曝光 辭任新城CEO轉戰上市公司 閃電加盟衍生集團任副主席 年薪達250萬
馬浚偉最新動向曝光 辭任新城CEO轉戰上市公司 閃電加盟衍生集團任副主席 年薪達250萬
影視圈
2小時前
旺角中心開業20年老店光榮結業！清貨全場$10/件 網民慨歎︰睇住旺中變成咁好唏噓
旺角中心開業20年老店光榮結業！清貨全場$10/件 網民慨歎︰睇住旺中變成咁好唏噓
時尚購物
2026-05-17 10:00 HKT
連鎖中菜館午市點心半價！即叫即蒸手工點心$8起 荃灣/啟德/沙田店適用
連鎖中菜館午市點心半價！即叫即蒸手工點心$8起 荃灣/啟德/沙田店適用
飲食
5小時前
$1銀都有假！？ 港女買餸找錢疑收到假硬幣 磨砂面仲有一樣超明顯特徵｜Juicy叮
$1銀都有假！？ 港女買餸找錢疑收到假硬幣 磨砂面仲有一樣超明顯特徵｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
傳《高朋滿座2》接棒《愛回家》 「高B」鍾煌近況曝光曾捲不倫戀？ 揭與鏡仔姊弟關係
傳《高朋滿座2》接棒《愛回家》 「高B」鍾煌近況曝光曾捲不倫戀？ 揭與鏡仔姊弟關係
影視圈
21小時前