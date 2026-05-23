方媛拍真人騷輕微擦傷滿臉委屈 狂谷眼淚稱不習慣人多 被批造作賣慘丨五十公里桃花塢

「天王嫂」方媛（Moka）嫁給郭富城後，一直專心相夫教女，生活低調。然而，近期她罕有加盟內地真人騷《五十公里桃花塢》第6季，試圖展現親民一面，卻似乎出師不利。節目開播不久，方媛便因住宿問題引發爭議，被指要求入住男藝人樓層的單人房，導致同層的9位男星需共用一間洗手間，引來網民批評她「搞特權」、「欠缺考慮」。一波未平，一波又起，最新一集中，方媛在鏡頭前情緒失控，甚至眼泛淚光，但觀眾似乎並不賣帳，更狠批她「太做作」。

方媛鏡頭前谷眼淚「賣慘」

在最新播出的節目片段中，方媛與其他藝人圍坐聊天時，突然有感而發。她表示這是自己首次參加如此多人的綜藝節目，坦言「有一點不習慣，有一點緊張」。言談間，她似乎觸動了內心深處的脆弱，開始哽咽，最終更掩面哭泣。她解釋，當天不慎在樓梯摔了一跤，雖然只是皮外傷，但袁詠儀無微不至的關懷，並找來醫生為她消毒傷口等，讓她感到「特別地暖心」，因而深受感動。方媛眼濕濕地說：「其實我平時就是不太哭的，但今天特別有感觸。」

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網民指方媛少許皮外傷扮屈委

方媛在節目中進一步剖白，指自己以前看電視時，不理解為何藝人們會在節目中哭泣，但親身經歷後才恍然大悟：「原來這是真人秀，不是做戲。」她強調這些眼淚並非演出來的，而是真情流露。然而，這番感性的告白未能贏得觀眾的同情。不少網民認為，僅僅因為輕微擦傷就大哭一場，反應過於誇張，有「賣慘」之嫌。網民留言直斥「太做作」、「還在強行煽情」，更有人諷刺地說：「煮飯沒有她，洗碗沒有她，現在來哭？」方媛疑透過眼淚，拉近與觀眾距離的策略，效果適得其反。

方媛性格外向曾參加相睇節目

方媛在節目中自稱「第一次」參加綜藝，這一說法迅速被網民批評。有網民指出方媛與郭富城結婚前，曾以模特兒身分，參加過內地的相睇節目《非常完美》，質疑她是否「忘記了自己上相睇節目的過去」。這些過往的經歷，令她如今在《五十公里桃花塢》中塑造的「害羞」、「內向」的形象，完全站不住腳，被網民指她前後判若兩人。

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