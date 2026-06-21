施可瑩不敵卵巢癌離世 經歷全子宮切除 早前停止化療申請做大體老師 曾任韓星泰星見面會司儀

年僅20多歲的施可瑩曾擔任多個韓星及泰星見面會司儀，以及為ViuTV節目擔任主持而為人熟知，早前她透露患上癌症須停工治療。施可瑩近月不時在社交平台更新抗癌進度，今日（21日）施可瑩的家人證實她已離世。施可瑩早前確診卵巢癌，癌細胞擴散至盲腸，由於病情嚴重，曾做手術切除全子宮及建立人工造口。她日前透露因身體虛弱已停止化療，並決定申請成為大體老師遺愛人間。

施可瑩抗癌失敗離世

身兼主持、演員及KPOP內容創作者的施可瑩，其家人今日（21日）透過社交平台公布死訊，證實她在親友的陪伴下離世。家人發文感謝外界一直以來的關心，懇請各界給予空間處理後事，並希望大家記住充滿活力的施可瑩。

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施可瑩精通四語曾任多位韓泰星見面會司儀

施可瑩生前在演藝界多線發展，精通廣東話、英文、普通話及韓語。她曾參與ViuTV及香港電台的主持工作，因具備韓語能力，經常獲邀為多位韓國及泰國明星的香港見面會擔任大會司儀。學歷方面，她畢業於浸會大學傳理學院電影系，離世前正於香港大學修讀MCCC（媒體、文化及創意城市）碩士課程。

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施可瑩確診卵巢癌曾停工抗癌

施可瑩於上月公開病情，透露去年發現卵巢腫瘤，其後腫瘤增大至17cm，腹部隆起如懷孕5個月，癌細胞更擴散至盲腸。她於今年初轉往私家醫院接受兩次腫瘤切除手術，並確診卵巢癌。今年4月，施可瑩轉至公立醫院進行切除全子宮手術，為保命需建立人工造口。施可瑩曾坦言建做口對她造成打擊，擔憂未來無法從事喜愛的主持工作及成為家人負擔。

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施可瑩申請做大體老師遺愛人間

施可瑩在抗癌期間曾面臨無法負擔龐大醫療費用的困境。日前，她更新病況指出，曾因注射薄血針導致嘔血，經醫生評估後，因身體狀況太差已不再適合接受化療，治療方向改以紓緩為主。面對病情轉折，施可瑩決定申請成為大體老師，希望供醫學院作教學用途，幫助未來的醫科生，遺愛人間。