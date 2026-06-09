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ViuTV節目主持施可瑩患卵巢癌已擴散揭近況：指數好差 心跳達140兼脫髮 裝人工造口維生

影視圈
更新時間：18:30 2026-06-09 HKT
發佈時間：18:30 2026-06-09 HKT

施可瑩（Lillian）精通四語，曾為ViuTV節目做主持，近年憑藉流利口才成為多位日韓泰明星活動的御用司儀，事業前景一片光明。然而，今年5月她透露確診卵巢癌，需全面停工接受治療。近日，她於社交平台更新抗癌病況，坦言化療副作用大，除了出現脫髮情況，更透露醫生告知其身體指數「好差」，心跳原因不明地高達140，令她不禁悲觀寫下：「聽到好似自己下一秒就會88（拜拜），生命就係咁，冇人知下一秒咩事。」字句令人心酸，但她文末仍堅強表示：「我未放棄㗎！」

施可瑩體內有巨型腫瘤忍痛完成工作

施可瑩向來以陽光活力的形象示人，經常與古天樂、鄭容和、許光漢等巨星合作。但她去年10月驚覺卵巢長出10厘米腫瘤，其後更極速擴大至17厘米，腹部隆起如懷孕五個月。儘管飽受病痛折磨，她仍強忍劇痛，敬業地完成泰星LingOrm見面會及電影《尋秦記》等主持工作，其專業精神讓外界在得知病情後無不感到心痛與佩服。

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施可瑩病情嚴重須依賴人工造口維生

原以為切除腫瘤便能雨過天晴，但施可瑩在今年2月進行手術時，才正式確診卵巢癌，且癌細胞已擴散。病情急轉直下，她在4月轉往公立醫院接受全子宮切除手術，並為保命而裝上人工造口。這個沉重打擊一度讓堅強的她徹底崩潰，擔心自己成為家人負擔，也恐懼無法重返幕前。目前她仍需留院接受化療，身心承受巨大壓力。

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施可瑩獲圈中好友及網民集氣

自宣布患癌後，施可瑩在圈中人緣甚廣，獲得MIRROR成員Stanley（邱士縉）、余香凝、王丹妮等多位藝人及大量網民留言打氣。全面停工的她，早前呼籲大家可以透過觀看她的YouTube頻道來支持她。她承諾出院後會盡快剪輯存檔的旅遊影片，希望透過作品與觀眾保持連結，並以此為動力，陪伴她走過這段艱難的抗癌之路。

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