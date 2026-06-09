吳文忻離世丨同屆港姐向海嵐悼好友：約會，只能夠再等等 馬浚偉陸詩韻嘆痛失抗癌勇士

前港姐吳文忻（Natalie）今日（9日）傳來噩耗，於醫院睡夢中安詳離世，終年51歲。吳文忻的家人及摯友今早分別透過其社交平台Facebook及Instagram正式公佈死訊，證實她在最後的日子裡，獲家人及最好朋友陪伴在側。據悉，吳文忻的兩名愛女已與媽媽作最後道別，日後將由前夫陳劍陵負起照顧兩女的重任，至於後事安排將於稍後再作公佈。吳文忻逝世的消息震驚娛樂圈，多位圈中好友對這位堅強的抗癌勇士離世深感痛惜，紛紛發文或受訪表達無盡的哀思與不捨。

向海嵐悼港姐戰友吳文忻

曾與吳文忻同屆參加1998年香港小姐的向海嵐，得悉噩耗後於Instagram上載多張二人昔日的珍貴合照，並撰寫長文深情悼念好友。向海嵐透露，幾天前正是兩人相識28週年的日子，當時她已因未收到對方訊息而感到忐忑，原打算完成內地工作回港後相約見面，沒想到卻收到這個令人心碎的消息。向海嵐在字裡行間流露出滿滿的不捨，回憶起吳文忻總是充滿正能量且最鬼馬惹笑的一位。她更憶述去年為吳文忻的新書寫序時，對方曾感動落淚，兩人原本約定要好好暢談，可惜這個約會已成永遠的遺憾。向海嵐期盼好友在天家能夠無憂無痛，繼續過著快活人生，並感歎這次經歷讓她更深刻體會到必須學習真正做到珍惜眼前人及活在當下。

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陸詩韻讚揚吳文忻抗癌期間助他人

另一位圈中好友陸詩韻在接受《星島頭條》訪問時，以「抗癌勇士」來形容這位昔日好拍檔吳文忻。陸詩韻表示：「我之前同文忻合作過，我哋會約食飯嘅，佢病咗之後就少咗好多見面，因為唔想太打擾佢。我覺得佢好把握時間去做好多，佢之前好想做，但又可能唔夠膽或者時間（去做的事），佢用呢段時間都幫咗好多一啲有病嘅人，畀咗一枝強心針佢哋，係好正面，一啲都唔容易。佢自己身體上痛苦，有時成日見到佢直播分享，同埋佢有家庭，所以可以用『抗癌勇士』去形容佢，可幸係佢喺呢段時間完成咗佢嘅心願！可能係出歌等各樣，佢為自己或社會都好，或者對一啲有其他病、同佢一樣經歷嘅人都好，畀咗好多支持同幫助，我覺得佢好好把握咗呢段時間。」

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馬浚偉欣賞吳文忻抗癌路上堅毅不屈

身在內地工作的馬浚偉得悉吳文忻離世後同樣深感難過。他在回應《星島頭條》時大讚吳文忻的堅毅不屈精神，馬浚偉表示：「我在深圳，我剛剛看到（吳文忻死訊）！當然難過，但她的堅毅不屈精神已經感動了和教育了很多市民，她這份精神很有價值也很寶貴。」與吳文忻擁有共同信仰的馬浚偉祝願好友在天家再沒有痛苦，能夠好好休息，並深信他日兩人在天家定必能再次相見，期待屆時能再一起高歌。事實上，馬浚偉與吳文忻在音樂上有著深厚的淵源。去年初，吳文忻曾受到鄭秀文的得獎感言啟發，重新燃起出歌的夢想，但隨後於二月因病情惡化入院而令這團火一度熄滅。出院後一步步康復的她深感冥冥中有神引領，而時任新城廣播行政總裁的馬浚偉得知其出歌心願後，體恤她需承擔高昂的抗癌醫療費用，於是親自介紹團隊免費為她製作新歌《重生》。為表揚這份堅毅不屈的精神，去年12月舉行的新城廣播頒獎禮上，大會更特別頒發獎項予這位「抗癌勇士」，當時吳文忻亦親口對馬浚偉的無私支持表達深切感激。與吳文忻擁有共同信仰的馬浚偉祝願好友在天家再沒有痛苦，能夠好好休息，並深信他日兩人在天家定必能再次相見，期待屆時能再一起高歌。

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此外，好友傅楚惠亦在Instagram上分享了與吳文忻的合照，難掩悲痛之情，留言表達了對好友的萬分不捨：「Nat... 不捨得妳，不捨得妳。」吳文忻雖然離開了大家，但她積極面對生命及勇敢抗癌的堅韌意志，將永遠留在各位圈中好友與廣大市民的心中。

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