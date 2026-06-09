吳文忻離世丨曾痛訴流膿如與屍眠歎死神接近 好友彭秀慧助辦生前追思會笑對生死

吳文忻今日（9日）傳來噩耗，在醫院睡夢中安詳離世，終年51歲。吳文忻的家人和好朋友今早分別在吳文忻的FB和IG公布死訊，在最後的日子家人和最好的朋友們都曾前來探望，兩名女兒也有和媽媽道別，女兒們將由前夫陳劍陵照顧，稍後再公佈後事安排。

吳文忻曾舉辦了一場「生前追思會」

吳文忻乳癌復發後，以樂觀態度為生命奮鬥，可惜病情持續惡化，今年3月為自己舉辦了一場「生前追思會」，當時與導演彭秀慧聯同一眾好友在酒店為她舉行了這場聚會。會場布置溫馨，沒有半點離愁別緒，當時吳文忻與好友談笑風生，坦然面對生死，彭秀慧曾寫道：「動機很簡單，希望你快樂，回報就是，大家都很快樂。」吳文忻留言感謝好友們：「謝謝你們的每一份愛，真的很感恩！很有力量！」

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「老Best」彭秀慧為吳文忻籌辦「生前追思會」

吳文忻今年由第三期惡化至第四期，吳文忻曾表示因為病情反覆令她心身俱疲，甚至一度覺得與死神很接近：「未試過情緖咁差，直頭日日爆喊，因為胸部位置狀況好差，不時流膿，好酸餿，好臭，又要日日包住，我晚晚好似同條屍一齊瞓咁。」身心飽受煎熬的吳文忻慶幸身邊好友的支持，特別點名感謝由6歲開始認識的「老Best」導演彭秀慧，每天通電話關心，令她在最低潮時感到無比窩心。其後好姊妹特別為吳文忻籌辦了一場別具意義的「生前追思會」，讓她克服對死亡的恐懼。彭秀慧曾在IG分享多張「生前追思會」相片，相中看到房間佈置滿載溫馨，放滿心型氣球及寫著「Friendship Forever」。眾人手挽手擁抱，擺出不同甫士打卡，更細看當年兒時的照片，彭秀慧曾寫道：「多久沒有隨隨便便圍在一起看看照片 ，說說舊事，微笑大笑一起笑這麼簡單 ，這麽快樂。我想 ，可以引以為傲的應該是發黃相簿內的臉孔，今天還在身邊我在妳在 ，大家在。動機很簡單，希望你快樂，回報就是，大家都很快樂 Friendship Forever。」吳文忻亦有回覆：「謝謝你們的每一份愛，真的很感恩！很有力量！I love u all!」

吳文忻克服死亡恐懼

後來彭秀慧再貼出與吳文忻頭貼頭的合照：「無辦法啦，6歲開始同你玩，點都係你最老嘅朋友，再老啲囉，驚你呀！」 她還配上雷同二友《讓時間變慢》的歌詞《讓時間變慢》為好友打氣：「幸福若有限時 盡情地吃喝 可不可以 血管擠逼也不管了 這刻開心才是最緊要…願我們與憂慮都失散 不去煩 明天的重擔 幾許風雨都不談 捉住這秒浪漫 讓時間都變緩慢…」吳文忻亦曾在接受訪問時提到，非常感激好友們的安排並豁達地表示：「能將死亡攞出嚟講，反而仲好，代表你克服咗死亡嘅恐懼， 呢場聚會好似係一個能量滿滿嘅加油站，令我重新振作面對接下來挑戰。」

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