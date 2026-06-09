吳文忻離世丨抗癌期間宣布與老公陳劍陵離婚 近年被騙光畢生積蓄 搬離渣甸山豪宅變賣家當

吳文忻今日（9日）傳來噩耗，在醫院睡夢中安詳離世，終年51歲。吳文忻的家人和好朋友今早分別在吳文忻的FB和IG公布死訊，在最後的日子家人和最好的朋友們都曾前來探望，兩名女兒將由前夫陳劍陵照顧，稍後再公佈後事安排。

吳文忻與前夫陳劍陵離婚後做回朋友

吳文忻在2025年6月宣布與有「南丫島王子」之稱的金融才俊老公陳劍陵離婚，雖然她曾表示：「沒有誰對誰錯！希望大家也不需要作無謂的揣測，有些人做朋友會比做夫妻還好，那就優雅地做回朋友吧！」但依然引來網民揣測她抗癌期間被老公拋棄，後來吳文忻為前夫平反：「我哋由頭到尾都係好好朋友，佢未必係個好伴侶，但一定係個好爸爸。」

相關閱讀：吳文忻離世丨曾痛訴流膿如與屍眠歎死神接近 彭秀慧辦「生前追思會」伴摯友笑對生死

吳文忻與陳劍陵留學美國時認識

吳文忻與陳劍陵在美國讀書時已認識，兩人在2011年結婚，2014年誕下大女Scarlet，到了2016年8月補辦婚禮，當時吳文忻已懷有第二胎，但她仍甜蜜留言：「今天在教堂補辦婚禮，即係結多次婚！嫁多次，都是你！」一家四口曾有一段幸福生活，但到了2025年6月27日，吳文忻無預警下宣布離婚，當時她引用自傳書籍《因愛重生》第四章結語寫道：「婚姻教我放下和感恩。即使這段旅程沒有童話般的結局，它仍是生命中重要的一幕，讓我更懂得愛自己，也愛身邊的人。」她強調這次婚姻結束「沒有誰對誰錯」，呼籲大家不需要作無謂揣測，「有些人做朋友會比做夫妻還好，那就優雅地做回朋友吧」，並澄清抗癌時宣布離婚，並非為了炒作。

吳文忻癌症復發前已婚變

其後吳文忻又在訪問上坦言與前夫陳劍陵婚變多時，早在癌症復發前感情已出現問題，並非如外界所指是在她患病後才離她而去：「感情有問題非一日之寒，唔止一個人責任。」她選擇在這段時間公布離婚消息，是因為不想再對外界有所隱瞞，並強調兩人是和平分手，再見亦是朋友：「我哋由頭到尾都係好好朋友，我哋美國讀書已經識，做唔成伴侶，做朋友都無問題。」對於外界對前夫的誤解，她表示：「我要為佢平反，佢未必係個好伴侶，但一定係個好爸爸。」 吳文忻亦曾表示與前夫的關係如同朋友般相處。

相關閱讀：吳文忻今早睡夢中安詳離世終年51歲 結束勇敢抗癌路 前夫陳劍陵承諾照顧兩幼女

吳文忻被騙走畢生積蓄

結束14年婚姻後，吳文忻搬離位於渣甸山的2,000呎豪宅，更被發現在二手賣物網上出售家電，包括冷氣機及座椅等，價格更比原本售格低出不少。吳文忻曾在IG發文解釋：「其實自我大學畢業回港呢廿幾年，搬咗十幾次屋，我每次都會在網上買賣二手傢俬！我覺得一件物品能夠用一個相宜價錢給有心人買到去延續它的生命，是三贏，是很有意思的事啊！為地球盡點力去減廢！」但原來當時吳文忻被人欺騙了所有的畢生的積蓄，曾有人向她提議募捐，不過吳文忻一口拒絕，更絶不賣慘，更以積極態度抗癌：「低調地將所有出嫁的金器全部賣走，（這個中國人傳統買金保值實在明智），原來當你最需要的時候那些金器是那麼值錢有用。而且本人之前也開live，低調地賣走早年自己買落的玫瑰金勞力士，一些鑽石手飾，H字頭的名牌袋，原來當自己面對生死，這一切虛榮的東西也不重要，而且，平日不嬲我行我素打扮勁樸素的我，這些東西買來也只是滿足當時一刻的虛榮，根本買來擺多過用！」

相關閱讀：吳文忻離世丨乳癌擴散腦部傷口流膿身心坍塌 最後身影抱病睇草蜢獲蔡一傑擁抱成絕響