吳文忻離世丨乳癌擴散腦部傷口流膿身心坍塌 最後身影抱病睇草蜢獲蔡一傑擁抱成絕響

吳文忻在2024年8月透露乳癌復發，一直積極到多地接受癌病治療，以樂觀態度為生命奮鬥。可惜今日（9日）傳來噩耗，吳文忻在醫院睡夢中安詳離世，終年51歲。吳文忻的家人和好朋友今早分別在吳文忻的FB和IG公布死訊，在最後的日子家人和最好的朋友們都曾前來探望，兩個囡囡也有和媽媽道別，兩個囡囡將會繼續由爸爸好好照顧，稍後再公佈後事安排。

吳文忻最後一次露面是現身草蜢演唱會

吳文忻最後一次露面是現身草蜢演唱會，她曾在IG貼了一段短片，當時她最前排位置，期間跟蔡一智握手，蔡一傑走到台下與吳文忻擁抱以表支持，事後並說：「感謝草蜢給了我很多青少年時的回憶，蔡一傑還下了台攬住我錫咗一啖，超興奮，有點受寵若驚，傑哥，我們要一起努力，加油！」吳文忻又稱受抗生素和類固醇藥物副作用的影響，出現反胃作嘔兼難以進食，而且「每晚又瞓得好差」，不過往後吳文忻未有再更新IG，好友彭秀慧稱每日都緊密聯繫，指她正在深圳靜養，雖有虛弱的時候，但大家不用擔心。

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吳文忻在2022年發現患上乳癌

吳文忻在2022年發現患上乳癌，當時腫瘤尚小，她立即接受了切除手術並進行身體調理，到了2024年8月，吳文忻無奈宣布乳癌復發，且惡化至第3期，更擴散至淋巴腺，其後病情進一步惡化至第4期，癌細胞擴散至肝臟、骨骼及大腦，情況極為嚴峻。吳文忻在抗癌期間從未放棄，積極在香港、泰國、深圳等多個地方尋求不同的中西醫及輔助療法，雖然吳文忻在泰國接受另類的「免疫細胞療法」後，曾表示癌細胞指數一度回復至正常人水平，但其後情況急轉直下，確診為第四期，更因身體狀況出現問題而入院。面對癌細胞擴散的壞消息，吳文忻十分無奈，但她為了兩個女兒，她曾明言不會放棄並「繼續盡做」。吳文忻的抗癌路途崎嶇，曾嘗試多種治療方法，也經歷了常人難以想像的肉體與心靈痛楚，吳文忻的癌症由第三期惡化至第四期，癌細胞更擴散至腦部，她曾表示過去一兩個月身心俱疲，因胸部傷口狀況欠佳，不時流膿並發出酸餿異味，讓她苦不堪言，更形容「晚晚好似同條屍一齊瞓咁」，坦言前所未有地感受到與死神如此接近。

吳文忻近月覺得好接近死亡的感覺

吳文忻又曾撰長文分享抗癌的複雜心情，要花三年的時間才能真真正正領悟到六個字：「接受。放下。面對」並決定「與癌共存」。後來在朋友介紹下，吳文忻前往深圳的醫院接受治療，當時她曾表示過去兩三個月在港時，身心都已坍塌得好緊要：「過去兩、三個月覺得好接近死亡嘅感覺，我晚晚聞住呢個好...好好好醙嘅屍臭味，瞓覺嘅感覺。」吳文忻直言感覺自己：「得返四分一條人命，好辛苦。」不過吳文忻表示有信心會康復，又稱在內地接受治療入住的三人房環境好，除可以嗌外賣，還分享照片曝光留醫時的重口味餐單。吳文忻表示治療、住院及藥費只花24,000多人民幣，比起在香港的一針已索雙倍費用，認為值得北上治療。在4月，吳文忻本來僅進行兩晚化療，卻因檢查發現肺部出現「肺花」，證實患上肺炎，吳文忻稱有可能是化療藥物的副作用，因為該藥物有10%的機率會引致肺炎。另一個可能則是因化療後白血球降低，導致身體受感染。最後吳文忻稱：「因為之前用嗰隻化療藥不能再用要轉藥，因為有機會導致我肺炎，但又未知下隻藥用咩藥，會唔會甩頭髮，咁就決定唔剷光頭，剪個男仔頭！」

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