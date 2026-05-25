施可瑩患卵巢癌擴散至盲腸整人工造口保命 為韓星泰星見面會常用主持 死撐為LingOrm開工

施可瑩（Lillian）曾任ViuTV節目主持，由於精通四語，近年成為多位韓星及泰星見面會的常用主持，此外亦常主持品牌活動及電影謝票活動等。已一個多月沒有更新社交平台的她，昨日（24日）突然在facebook透露患癌消息，證實自己不幸患上卵巢癌，目前正全面停工接受化療，並已整人工造口保命。施可瑩透露，早前為不影響工作，仍忍痛完成泰星LingOrm見面會與電影《尋秦記》等主持工作，敬業精神令不少網民佩服。

施可瑩去年發現卵巢有10厘米腫瘤

施可瑩屢次與古天樂、鄭容和、許光漢、TWS、Lingling Kwong（鄺玲玲）、Orm Kornnaphat等各地巨星合作，向來以陽光活力形象示人，但她坦言過去兩年飽受病痛折磨。去年她曾因輸卵管積水緊急入院，至同年10月驚覺卵巢長出10厘米腫瘤，其後更極速擴大至17厘米，宛如懷孕五個月。

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施可瑩病痛中為泰星LingOrm主持

施可瑩為了不影響早前定下的泰星LingOrm（Lingling Kwong（鄺玲玲） 與 Orm Kornnaphat CP簡稱）見面會及電影《尋秦記》等主持工作，敬業地強忍劇痛，特意購買新衫遮掩腹部「死撐」開工，敬業精神令人相當心痛。

施可瑩依賴人工造口維持生活

施可瑩的抗癌之路比想像中更為崎嶇。她透露今年2月入院進行腫瘤切除手術時，意外確診卵巢癌，且癌細胞已擴散至盲腸。雖然起初她仍保持樂觀積極復健，但到4月轉至公立醫院進行全子宮切除手術後，才驚覺病情比預期嚴重。為了保命，施可瑩現時必須依賴人工造口維持生活。這個突如其來的沉重打擊令一向堅強的她徹底崩潰，更連日痛哭，坦言擔心自己成為另一半及家人的負擔，亦恐懼未來無法處理造口及再勝任喜愛的幕前工作。目前她仍留院觀察，未能回家休養。

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港產女星Lingling Kwong鄺玲玲泰國爆紅：

施可瑩停工打癌獲藝人與網民支持

由於身體狀況大不如前並需專心接受化療，施可瑩無奈宣布推掉大量工作邀約。身兼YouTuber的她在圈中人緣甚廣，患癌噩耗傳出後，多位星級藝人包括MIRROR成員邱士縉（Stanley）、余香凝、王丹妮、麥美恩及滕麗名等，紛紛湧入留言為她集氣打氣。施可瑩承諾會勇敢面對病魔，並與大眾分享復康進度；同時她亦呼籲粉絲及各大「金主」以另一種方式支持她，約定出院後會盡快剪輯早前到日本及韓國拍攝的影片，期盼大眾能觀看她的YouTube頻道，陪伴她度過這個人生難關。

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