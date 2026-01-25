Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄺玲玲 Orm 亞博舉行一連兩場粉絲見面會 Ling Ling被fans催婚？ 特地到旺角欣賞應援片段

影視圈
更新時間：16:45 2026-01-25 HKT
發佈時間：16:45 2026-01-25 HKT

憑泰國GL劇《我們的秘密》爆紅的港泰混血兒鄺玲玲（Ling Ling）與Orm Kornnaphat昨日及今日在亞博舉行《LingOrm HK ONLY YOU MEET》粉絲見面會，港泰混血兒Ling Ling再次衣錦還鄉返港見粉絲。

Ling Ling以廣東話與粉絲交流

Ling Ling和Orm昨晚以一黑一白服飾，並拖手登場，她們合唱《24/7, 365》外，又大玩遊戲，Ling Ling不時以廣東話與粉絲fans交流，她以廣東話稱每次返香港都感到很榮幸，並指今年跟往年不一樣，還未想好今年有甚麼目標，之後fans即大叫結婚，Ling Ling回應：「結婚？要先儲錢。今年只希望可以跟大家平平安安，順順利利地度過一年，希望大家都有一個健康嘅身體。大家請繼續寫信俾我，因為每一次讀你們寫給我的信的時候，都感到很開心，又再一次有力量，希望今年你們繼續陪伴我們 ！」DJ阿正都有參加見面會，並上台與其他fans及Ling Ling和Orm一同大合照。

Orm、鄺玲玲將再次合作

日前Orm受訪時興奮提到稍後將與鄺玲玲再次合作，拍攝改編自暢銷小說《繪夢婚禮》的劇集，令她感到既幸福又有壓力。另外，Ling Ling及Orm前晚現身旺角鬧市，親身欣賞粉絲精心準備的大型戶外 LED 應援影片，她們一邊看影片，一邊表現興奮。

