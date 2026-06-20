施可瑩患卵巢癌病情惡化停止化療 泰星鄺玲玲、Orm隔空送祝福 Lillian感動落淚

曾任 ViuTV 節目主持的四語司儀施可瑩（Lillian），於今年5月不幸對外證實確診卵巢癌，目前已全面停工抗癌。消息曝光後，不僅令演藝圈好友與粉絲感到無比惋惜與心痛，曾與她合作的泰國人氣女星鄺玲玲（LingLing）與 Orm在得知噩耗後，也特意錄製了一段暖心打氣影片，隔空為施可瑩送上真摯祝福。

影片中，兩人誠摯地以廣東話、英語送上祝福。在香港成長的鄺玲玲以廣東話鼓勵施可瑩：「Hello，Lillian！希望你保持開朗心情，面對呢次挑戰，加油！唔好放棄，我哋會支持你。」Orm則以英語祝福施可瑩早日康復，而施可瑩在看到影片後，亦被深深感動，她留言回覆道：「非常感謝你們，我看這段影片時哭了。感謝你們的一切，希望很快能再與你們兩位合作。」

施可瑩挺17cm腫瘤繼續開工

回顧施可瑩的演藝與主持生涯，她曾與古天樂、鄭容和、許光漢等亞洲巨星合作，深受業界肯定。然而去年卻遇上病魔。去年10月，施可瑩檢查後發現卵巢長出一個10厘米的腫瘤，病情極速惡化，腫瘤隨後更擴大至17厘米，導致腹部嚴重隆起，宛如懷孕五個月的孕婦。儘管身體飽受劇痛折磨，施可瑩依然展現出令人敬佩的專業精神。在確診及病情惡化的初期，她選擇強忍身體的極度不適，堅持完成手頭上的工作，當中包括泰星LingOrm香港見面會，以及電影《尋秦記》等重要活動的主持。

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施可瑩身體指數暴跌被逼停化療

早前施可瑩在社交平台更新了她的病況，她坦言化療的副作用極大，除了出現嚴重的脫髮情況外，醫生更告知其身體各項指數「好差」，心跳甚至出現原因不明的飆升，高達每分鐘140次。面對急轉直下的身體狀況，她不禁悲觀地寫下：「聽到好似自己下一秒就會88（拜拜），生命就係咁，冇人知下一秒咩事。」到了本月17日，她再度發文透露，醫生評估其身體狀況已經差到不再適合繼續接受化療，意味著往後的日子將轉以紓緩治療為主。面對生死邊緣，施可瑩展現了大愛精神，她表示希望能繼續做一個有用的人，因此已經申請登記成為「大體老師」，期望他日遺愛人間。

施可瑩抗癌花費用盡積蓄

儘管病情嚴峻且被逼停止化療，施可瑩在早前的貼文依然堅強地表示：「我未放棄㗎！」這份求生意志感動了無數網民。不少熱心網民紛紛在留言區為她出謀獻策，甚至介紹相熟或著名的私家醫生給她，希望她能考慮尋求其他的醫治方案。面對網民的關懷與熱心建議，施可瑩卻道出了一個現實且殘酷的困境，她坦言這一切最終都是「錢嘅問題」，網民紛紛為她集氣，祝她能大步檻過。

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