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慾望寄生丨視后李佳芯拍電影與影后袁詠儀及余香凝合作 謙稱未夠級數：邊做邊學

影視圈
更新時間：15:54 2026-06-22 HKT
發佈時間：15:54 2026-06-22 HKT

TVB視后李佳芯(Ali)離巢後片約不斷，今日（22日）李佳芯出席新電影《慾望寄生》的開鏡拜神儀式，與同片演員袁詠儀、余香凝、狄龍、米雪、盧鎮業及關嘉敏等人同場。李佳芯在電影《慾望寄生》中飾演一名女警，她透露由於導演希望為角色保留神秘感，因此要求她身穿日常服裝造形出席拜神儀式。另外，她受訪時亦透露了ViuTV劇集、港版《悠長假期》的籌備進度。

李佳芯於新片《慾望寄生》演女警

李佳芯形容她在電影《慾望寄生》中的女警角色性格帶有神經質且有些古怪，更笑稱導演可能是看中了她本人的某些特質，才會安排她在戲中展現這類近乎做自己的演出。李佳芯表示目前已經開工拍攝兩天，大部分的個人戲分亦已順利拍攝完畢，整體的拍攝工作進程非常集中。

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李佳芯與袁詠儀、余香凝兩位影后對戲

被問及在電影《慾望寄生》中與兩位金像獎影后袁詠儀和余香凝的合作情況，李佳芯透露：「一開工就和她們合作，要盤問她們兩個，非常精彩，兩位影后級！所以我是邊做邊學。（盤問靚靚咁大膽？）好大膽呀！不過當時她要慘慘豬演繹，是被迫的，所以她要暫時收一收先，哈哈！」至於同為主要對手的余香凝，兩人的對戲場景則主要集中在銀行和警察局。

李佳芯謙稱水平不及袁詠儀和余香凝

關於是否有機會與兩位影后袁詠儀和余香凝深入探討演技，李佳芯謙稱自己的演技水平仍未達到該階段。她指出這次電影《慾望寄生》的整體參演人數並不算多，演員之間主要的交流機會是在吃飯時間，當時她見到兩位影后皆以子女作為談話話題，而自己則未有機會參與太深入的討論。李佳芯補充：「加上電影節奏不同，所以我成副心思都在對白上，最難得是第一日拍，看著她們拍喊戲，真是獲益良多，真的是即場幾秒鐘落淚。」

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李佳芯離開TVB進軍電影界

針對外界傳聞李佳芯在離開TVB後已簽下多部電影合約，李佳芯澄清相關合作目前仍在洽談階段，並表示娛樂圈的運作模式本就存在許多變數，自己外闖後並沒有感到不習慣。早前李佳芯獲前香港小姐徐淑敏（現名徐菁遙）的商人丈夫黃浩賞識，雙方已正式簽署三部電影合約，李佳芯將強勢進軍電影界，早前她更憑《金童》提名金像獎最佳新演員，闖影壇之路似乎發展非常理想。

李佳芯接拍港版《悠長假期》9月開工

此外，關於李佳芯即將與呂爵安合作演出、改編自同名經典日劇的ViuTV劇集《悠長假期》，李佳芯透露目前正在接收該劇的分場劇本，預計將於九月正式開工，因此與目前的電影拍攝日程並無衝突。被問及拍攝電視劇《悠長假期》是否會感到緊張或面對壓力，李佳芯表示：「拍戲節奏不同，所以我仍是觀察和學習中，可能拍劇我會好一點，始終拍攝時間長，浸入角色的時間長些，我會習慣點，會比電影壓力少些，至於觀眾的期待，我就不會想太多。」

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