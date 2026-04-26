李佳芯於TVB已演過《悠長假期》？《學是學非》神預言翻Hit  Ali靚到震獲讚「唔識老」

ViuTV早前宣布將翻拍經典日劇《悠長假期》，並由人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）挑戰木村拓哉的經典角色「瀨名秀俊」。而由山口智子飾演的女主角「葉山南」，則確定由TVB視后李佳芯（Ali）擔綱，消息一出隨即惹起全城熱議，社交平台更掀起一片「長假熱」。

李佳芯早已「演過」《悠長假期》？

正當大眾對此選角議論紛紛之際，李佳芯的昔日拍檔、TVB女星麥美恩（Mayanne）於社交平台貼出一段超過十年前的影片，竟發現原來李佳芯早已「飾演」過「葉山南」，讓網民驚呼「神預言」！

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《學是學非》重演長假經典

該影片為TVB多年前的科普節目《學是學非》。當年節目為解構《悠長假期》中，男女主角從三樓將「彈彈波」擲落地面後，竟能奇蹟般地彈回手中並接住的經典場景是否可行，特意進行科學實證。

李佳芯實測「彈彈波」奇蹟

影片中，李佳芯與麥美恩模仿劇中情節，而李佳芯更直接代入「葉山南」的角色，在露台上為「情」所困，對著彈彈波指「如果接唔番，我以後都唔相信愛情」。節目接著請來香港中文大學物理系高級講師湯兆昇博士，與兩位主持一同進行實驗。可惜，無論是垂直放手，還是用力擲球，彈彈波都無法彈回原來的高度，實驗最終以「失敗」告終。

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李佳芯絕美狀態獲讚「唔識老」

影片的焦點落在李佳芯當年的絕美狀態上。片中的她樣貌清純，充滿少女味，狀態極佳，與現在的凍齡美貌幾乎沒有分別。連貼出影片的麥美欣也忍不住大讚：「對唔住當年拍節目先睇返套劇，Ali好靚」。

網民：TVB神預言

影片引起網民廣泛討論，不少人對這個「巧合」感到驚訝，紛紛留言：「嘩！原來以前已經有預言！！！」、「即係 Ali 喺十幾年前已經飾演過山口智子嘅葉山南啦，所以我覺得十幾年後， Ali 再飾演呢個角色係冇問題嘅。」更有網民大讚片中各人都保養得宜：「痴線架成堆人都好似唔識老咁，湯博士又係」。大家在重溫昔日片段的同時，亦紛紛表達對李佳芯新劇的期待：「Ali真係好靚，做戲都好好；好耐冇睇佢做戲，好期待」。