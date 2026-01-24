李佳芯離巢TVB受富商力捧 獲前港姐牽線強勢進軍影壇 伯樂開腔認豪擲8億打造電影王國

現年43歲的視后李佳芯（Ali），自去年宣布離開效力多年的TVB、回復自由身後，事業動向一直備受關注。她先是積極轉型，不僅開設YouTube頻道與粉絲互動，更自組工作室，密密接洽各類工作，展現出獨立發展的強大決心。正當外界好奇她的下一步時，日前傳出李佳芯將強勢進軍電影界。據悉，賞識她的伯樂，正是前港姐徐淑敏（現名徐菁遙、Suki）商人老公黃浩。

徐淑敏老公黃浩親解合作內幕

日前有報導指，黃浩對李佳芯的演藝潛力抱持極高評價，已簽訂了三部電影的合約，而據指黃浩雄心勃勃，稱看好香港電影市場的未來，計劃逆市豪擲近8億港元資金打造屬於自己的「電影王國」，而李佳芯主演的系列作品，將成為他宏大藍圖中的「頭炮」之作，足見他對李佳芯的重視與信心。

黃浩在回應傳媒查詢時亦大方分享了箇中細節。他透露，這次能與李佳芯結緣，全賴太太徐淑敏從中牽線。原來黃浩本身早已是李佳芯的粉絲，曾觀看過她在TVB時期主演的多部劇集，對其演技留下深刻印象，而基於這份欣賞，雙方很快便展開了合作協商。黃浩表示，當時為表誠意，他特意帶同三位將會合作的導演與李佳芯會面，而三位導演在看過李佳芯的作品後，同樣對她青睞有加，最終雙方順利過簽訂了三部電影的合約。

黃浩更進一步透露，去年李佳芯與黎諾懿遠赴馬來西亞拍攝劇集《義和》期間，他曾親自飛往當地，與李佳芯會面並商討合作藍圖。目前，初步敲定的計畫中，李佳芯將會參演由國際知名攝影師兼導演夏永康執導的電影，製作團隊更計劃橫跨韓國及新加坡進行拍攝，規格堪稱國際級。

黃浩逆市豪擲近8億元港元

報導更指出，黃浩將會牽頭在美國、香港及新加坡三地成立一個大型電影基金，預計總投資額將超過一億美元（折合近8億港元）。然而，近年香港電影市場持續低迷，不少戲院相繼結業，業界甚至以「超級寒冬」來形容當前的困境。在如此嚴峻的市場環境下，黃浩依然決心逆流而上，他以投資作比喻，形容現時的電影市場就像樓價或股市的低谷，而自己的舉動則是「低位入市」，看準了未來的反彈潛力。除了擔任投資者，他更會親力親為，深度參與劇本創作，務求打造出叫好又叫座的作品。他期望，旗下首部作品，一部以警察故事為題材的電影，能在今年第四季順利開拍。

