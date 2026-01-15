李佳芯離巢一年轉戰YouTuber 孖梁嘉琪楊潮凱合體拍片吸粉絲

視后李佳芯（Ali）去年初與TVB結束12年賓主關係，其後她自組工作室，又與黎諾懿拍攝馬來西亞劇《義和》，更不時出席商演活動。早前，Ali出席活動時，除表示希望能一年最少拍攝一部影視作品外，亦預告會有不少新計劃，昨日她揭盅其中的計劃，原來是與兩位好友梁嘉琪和楊潮凱進軍YouTube界。

呼籲粉絲訂閱頻道

Ali日前在IG連出幾個post宣傳「H3O」，當中更有一條扮被街頭攝影師街拍的片段，不過，她就一直賣關子未有透露細節。昨日，最新的一條短片終於揭盅，Ali上載與好友梁嘉琪和楊潮凱一同拍攝的宣傳短片，宣布三人合體創辦YouTube新頻道「H3O」，並預告首條短片將於今日（15日）晚上8時推出，頻道簡介寫上：「三個不時去吃喝、睇展覽、睇劇嘅人類；三種來自固態(冰)、液態(水)、氣態(蒸氣)嘅不同人格，每個星期聚埋輕輕鬆鬆、吹吹水go with the flow～ 內容涵蓋的主題極廣，你以什麼樣的眼睛去看，它就回饋你什麼樣子～」並呼籲粉絲訂閱頻道。

三人一向交情深厚

Ali和梁嘉琪當年一同主持的TVB 節目《學是學非》而成為好友，二人默契十足，而梁嘉琪早前亦辭去商台一職。至於，楊潮凱曾拍攝《天與地》及執導電影《喜歡妳是妳》，並在2024年離開TVB；三人一向交情深厚，不時在社交網互動，今次正式合作網民都紛紛留言大讚「最強組合」、「期待有新火花」。