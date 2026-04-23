ViuTV翻拍《悠長假期》　呂爵安演木村拓哉角色嗌好驚  李佳芯「超齡」演港版山口智子

ViuTV為慶祝成立10周年今日（23日）舉行午宴，MIRROR、COLLAR及ERROR等組合及旗下全體藝人均有出席。MIRROR除楊樂文、江𤒹生及柳應廷外均有出席，並於台上正式宣布2026年將會再度拍攝團綜，呂爵安更主演日劇翻拍版《悠長假期》與Ali李佳芯合演，盧瀚霆亦有機會與Ivy So蘇雅琳合作主演韓劇翻拍版《金秘書為何那樣》。

Edan呂爵安：演木村好驚

午宴上Edan呂爵安宣布將會主演新劇，翻拍自日本經典神劇《悠長假期》，並與Ali李佳芯分別飾演木村拓哉、山口智子的角色，竹野內豐飾演弟弟一角則會由AK江𤒹生重演，引起全場驚喜歡呼！呂爵安對於主演重磅神劇感到戰兢直言：「搵我演木村好驚，能演一套神劇係個好機會！」是次亦將為李佳芯首次跨台至ViuTV參與劇集拍攝。

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《悠長假期》新版「只得Ali合格」？

《悠長假期》不止於日本，在香港都擁有龐大粉絲群，網民對於ViuTV「勇敢」翻拍都有不少意見，有些對Edan呂爵安演鋼琴王子充滿期望，亦對李佳芯首次演ViuTV劇好期待，但更多網民怕的是會摧毀經典，「演真情果個木村吧！」，亦有人表示整個陣容之中「只得Ali合格」。但亦有網民認為，山口智子拍《悠長假期》時只得32歲，而李佳芯就已經43歲，雙方年齡相差11年，故有網民表示：「Ali成40歲演中年版咩」。翻查資料， 木村拓哉拍《悠長假期》只有約24歲，而Edan呂爵安現已29歲；而AK江𤒹生就已33歲，竹野內豐就僅得25歲。

盧瀚霆Ivy So合演《金秘書為何那樣》

此外，盧瀚霆亦將迎接新劇演出，在會上宣布公司目前正與韓國電視台接洽購買《金秘書為何那樣》版權進行翻拍。劇集最佳男女主角人選為盧瀚霆及COLLAR成員Ivy So，Anson Lo對新劇表示期待：「上次演霸總已經係三年前，今次版本較為搞笑佻皮、內心比較鍾意玩。」秘書一角由Ivy So主演更即場見工，對霸總一類對象亦似乎甚有興趣：「霸總嘅話，呢套劇裡面呢個我係ok嘅！最緊要老闆ok我咋！」盧瀚霆對拍檔亦讚不絕口：「Ivy勤力、上進又專業，充滿潛能、非常體面，對粉絲仲好好！」二人互送高帽又充滿默契，讓觀眾更期待促成新劇合作成真。

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MIRROR將拍新團綜

MIRROR團隊一同宣布開拍團綜，目前正在籌集意見與槪念，Tiger邱傲然率先揚言願意「上刀山落油鑊」並想12人一齊演舞台劇；Edan希望全團組成12人電競隊與觀眾對決；Alton王智德主持節目《兩條友。族暴走》播出後希望後有隊友或其他藝人同事參與，Jeremy李駿傑則笑言「想12個一齊去亞馬遜森林，某啲成員應該會好好睇！」Frankie陳瑞輝亦提議一同體驗極限運動。至於Anson Lo盧瀚霆則採較休閒方向，希望一齊到歐洲旅行，過程中飲咖啡放鬆一下並互相深度交流，讓粉絲知道隊員們到度過一定年日後對生活日常的想法；姜濤則提議大家效法粉絲參與慈善工作「幫吓老人家、派飯盒，粉絲都有做！」