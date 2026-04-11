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金像獎2026 | 李佳芯客串《金童》提名最佳新演員 視后揮別TVB、簽8億電影合約闖大銀幕

影視圈
更新時間：20:30 2026-04-11 HKT
發佈時間：20:30 2026-04-11 HKT

金像獎2026／最佳新演員／李佳芯／金童丨第44屆香港電影金像獎（The 44rd Hong Kong Film Awards）頒獎典禮，已定於2026年4月19日假香港文化中心大劇院隆重舉行，屆時ViuTV 99台將會進行足本現場直播。前TVB視后李佳芯（Ali）憑藉她在電影《金童》中的亮眼客串，獲得「最佳新演員」提名，這也是她首度衝擊金像獎項。她將與《逆轉上半場》的周衹月、《給愛麗絲》的蘇子茵、《女孩不平凡》的鄧濤及《捕風追影》的李哲坤，一同競逐此項殊榮。

金像獎2026丨李佳芯憑《金童》提名最佳新演員

在電影《金童》中，故事圍繞著前拳手「金童」張力（張繼聰 飾）展開。他因意外入獄十年，出獄後卻要面對素未謀面的親生兒子方圓（劉皓嵐 飾），而兒子的母親正是他已故的前女友方靈。李佳芯飾演的「方靈」，正是這位貫穿全劇的靈魂人物。儘管她因癌症早逝，僅在男主角張力的回憶片段中出現，但她是推動整個故事發展的核心。張力正是為了遵守方靈的遺囑，才必須與兒子方圓共同生活，從而展開一段學習成為父親及自我救贖的感人旅程。李佳芯的演出，為這段父子情的緣起，作出了極具說服力的鋪陳。

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金像獎2026丨李佳芯憑一日戲份獲提名感難以置信

雖然憑藉《金童》獲得金像獎「最佳新演員」提名，但李佳芯坦言過程充滿挑戰。她接受訪問時分享了入圍的心情：「真的完全沒有想過會獲提名！」她憶述，當時仍在TVB拍劇至天昏地暗，僅抽出一日時間為《金童》進行客串拍攝。她解釋道：「我在戲中只於阿聰（張繼聰）的回憶裡出現，戲份非常少。拍攝時完全沒有熱身（warm up）的時間，也無法參考前後劇情如何發展，一到場便要立即投入演出。所以在這種情況下能獲得提名，我感到非常驚喜和榮幸。」

金像獎2026丨視后李佳芯闖大銀幕簽8億電影合約

李佳芯的演藝之路並非一帆風順。她早年曾擔任雜誌模特兒，畢業於香港城市大學專上學院視覺藝術副學士課程。2008年，她簽約有線電視，轉型為節目主持，當時以本名李嘉馨展開演藝事業。2012年，李佳芯轉投TVB。而在TVB期間，李佳芯參演了多部膾炙人口的劇集，如《踩過界》、《誇世代》和《白色強人》等，人氣急升。2016年，她憑《律政強人》勇奪《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步女藝員」獎。短短兩年後，即2018年，她憑藉《BB來了》中「新手媽媽」唐恬兒一角，成功登上「最佳女主角」寶座，創下由「飛躍」到「視后」的最快紀錄。

在2024年離開TVB前，她的告別作是《麻雀樂團》。恢復自由身後，李佳芯先是自組工作室，其後更獲黃浩的電影公司青睞，簽下投資額高達8億港元的三部電影合約，正式全力進軍大銀幕，《金童》正是她轉型後的首個成果。

金像獎2026丨李佳芯曾與陳炳銓拍拖7年

在感情方面，李佳芯最為人熟知的是與舞台劇演員兼主持陳炳銓（Danny）的七年情。兩人交往期間，因外界認為雙方事業存在差距，曾被標籤為「美女與野獸」，但李佳芯一直努力維護這段關係。

據悉，兩人於2020年分手，主因是雙方對婚姻的步伐不一致。李佳芯曾在2018年榮膺視后後主動提出結婚，惜未能達成共識。回復單身至今，她曾與「蟲草大王」陳恩德傳出緋聞，但已遭她明確否認。目前，李佳芯專注於演藝事業，亦與好友梁嘉琪及楊潮凱成立了YouTube頻道「H3O」，同時期望在電影圈發展。

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日期：2026年4月19日（星期日）
地點：香港文化中心
電視直播：ViuTV 99台（直播連結 https://viu.tv/ch/99
舉行時間：紅地氈（下午4時30分）；頒獎典禮（下午7時30分）

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