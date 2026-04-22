《模範的士3》李帝勳入行20周年香港見面會福利加碼 Edan親臨麥花臣場館打氣

大熱韓劇《模範的士3》人氣男星李帝勳將於下星期四（4月30日）晚上7時正，在旺角麥花臣場館舉行「Our 20th Moment 2026 LEE JE HOON FANMEETING」香港站，亦是他為了慶祝入行20周年的重頭活動。大會早前已公開今次FANMEETING香港站座位圖和粉絲福利詳情，包括參予擊掌會、數碼簽名海報、迷你訪談、和李帝勳合照；和李帝勳影寶麗來再加他的親筆簽名；及親筆簽名海報等不同福利。

李帝勳香港見面會粉絲福利再度升級

日前主辦單位公布福利再度升級，加碼福利1是《1:1視像聊天》，凡購買$1799 門票的觀眾均有獲得此福利的機會，名額只有5人，屆時可和李帝勳展開深情對話。加碼福利2是《主辦單位邀請出席答謝宴》，4月30日見面會結束後，主辦單位將安排答謝宴感謝粉絲，並將抽取10名幸運兒出席，$1799門票有8個名額，剩餘兩個名額於$1299門票中抽選幸運兒。以上兩項福利均是全亞洲香港獨家，大家要把握機會參與。

呂爵安親臨為李帝勳打氣

好消息一浪接一浪，大會同時公布曾於韓劇《模範的士3》中出現的Mirror成員呂爵安（Edan）也會在4月30日晚上，親臨麥花臣場館為李帝勳打氣，相信大家必然期待屆時會否在舞台上出現金道奇VS張米高這個畫面？敬請拭目以待。