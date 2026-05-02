李佳芯演ViuTV版《悠長假期》原來未落實？激讚Edan演出闊度大 盡Keep外形無懼「姑侄戀」

ViuTV早前宣布翻拍木村拓哉與山口智子主演的經典日劇《悠長假期》，找來呂爵安（Edan）和李佳芯（Ali）飾演男、女主角，消息一出即惹來網民熱議，對選角都有不同看法，更有網民惡搞改圖。李佳芯今日（2日）出席一個護膚品牌活動，提到翻拍《悠長假期》一事，她稱大家傾過一次，有興趣演出，但不敢講落實，還有細節要再傾，知道現在正在寫劇本，預計下半年開拍，相信劇本會貼近香港文化。

李佳芯曾是《悠長假期》劇迷

對於飾演山口智子的角色，李佳芯笑指多年前在《學是學非》中已演過同一角色，當時也曾想過會不會有機會拍劇，誰知真的有機會，又說小時候有看過《悠長假期》，非常喜歡，更特意去學男、女主角在劇中經常彈的樂曲。

相關閱讀：ViuTV翻拍《悠長假期》 呂爵安演木村拓哉角色嗌好驚 李佳芯「超齡」演港版山口智子

李佳芯讚Edan演出闊度大

對於Edan呂爵安飾演木村拓哉的角色惹批評，李佳芯表示有看過他的電影，讚他的演出闊度很大，不同角色都給她不同的感覺，很期待與他合作。李佳芯更寄語呂爵安不需要有壓力，即使是演同一角色和題材，但他們都不是演木村拓哉和山口智子，演員有自己的演繹方法，不需要去模仿，她說：「劇本會有本地元素，已不需要和日版一模一樣，演員會用本身的特色和方式去演，相信會有火花，讓觀眾新鮮感。（你又會不會有壓力？）未有，因為都未拍，現在未知幾時會再同他們傾。」

相關閱讀：李佳芯於TVB已演過《悠長假期》？《學是學非》神預言翻Hit Ali靚到震獲讚「唔識老」

李佳芯與Edan演情侶年齡差距成熱話

對於網上的惡搞改圖，李佳芯表示有朋友傳給她看，問她覺得她和Edan呂爵安合襯嗎？她笑言不懂得自評是否合襯，但覺得有些改圖改得幾靚，圖中的自己都變得更靚，故要更努力保養，不想真人被圖片比下去。至於她與呂爵安的真實年齡相差14歲，有網民指李佳芯可做呂爵安媽媽，甚至似「姑侄戀」，李佳芯表示沒有想過年齡，指年齡有分視覺年齡和真實年齡，她會盡量將視覺年齡保持年輕，遇到任何對手都不會有不和諧的感覺，故要好好護膚保養。

另外，古天樂近日客串演出ViuTV劇集，問到除《悠長假期》外，ViuTV可有邀請她演出其他劇集？李佳芯表示一向有傾不同合作，但一日未落實都不會公開。

相關閱讀：古天樂相隔25年再拍電視劇 《IT狗2.0》客串「綿登主腦」霸氣登場 網民瘋狂洗版：真係癲

李佳芯於TVB已演過《悠長假期》？