古天樂相隔25年再拍電視劇 《IT狗2.0》客串「綿登主腦」霸氣登場 網民瘋狂洗版：真係癲

ViuTV劇集《IT狗2.0》自從於周一（4月27日）首播至今，幾乎一集都大派彩蛋，成功在網上製造了不少話題，在昨晚（1日）播出的第五集，影壇大亨古天樂霸氣登場，不足五分鐘的戲份震撼整個網絡界，片段更在網上被瘋傳。

古天樂劇中飾演「綿登主腦」綿住尼

今次古天樂劇中飾演「綿登主腦」綿住尼，與凌文龍飾演的葉念信上演一場關乎全港網絡生死存亡的終極談判，抵死之處是古天樂分別融入《尋秦記》的「項少龍」與及《九龍城寨》「龍捲風」兩大經典角色，有網民直言：「真係癲，古生的多重宇宙。」

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劇情講述「Kenneth」岑珈其應徵數據港項目總監時慘遭前度「娟娟」練美娟百般刁難，屈曲求和卻意外種下禍根。同時「阿信」凌文龍與「蒙玲」漢娜發現AI George數據庫曾被Moby污染，幾經辛苦終於成功升級。不過綿登創始人「綿住尼」突然現身，強烈譴責PPD壟斷網上言論並號召全港程式員發動攻擊。「Cathy」安排「阿信」凌文龍與「綿住尼」見面，最後竟發現綿登創始人「綿住尼」原來是古天樂，「阿信」凌文龍被「綿住尼」古天樂的霸氣嚇到語無倫次。「綿住尼」古天樂說：「你就係葉念信？聽講你得罪咗綿登喎（信：係佢哋搞我先㗎） 你有你做支付平台，佢有佢做論壇，關你咩事啫？我話畀你聽呀，綿登唔到你亂嚟，如果唔係，命都冇。(信：你就係綿住尼？)我係綿住尼？我係龍捲風！（ 信：我係信一㖭呀！ ）你係信狗呀！ 」這場戲背景響起一小段《尋秦記》經典配樂，令網民大叫精彩。

今次古天樂驚喜現身，隨即引發洗版式熱烈討論，不少人留言激讚：「好癲，古生做埋連登大佬。」、「項少龍係ViuTv 出現。」、「」、「我係屋企大叫，so shock！有古天樂。」、「古天樂呢排搞咩，無處不在咁。」、「真喺癲。。。仲有就係拍《IT狗》嗰陣《尋秦記》應該仲未上，嗰陣已經搵到古生拍。」、「一轉身時嗰幾嘢尋秦嘅笛聲。」、「睇佢哋online傾個陣已經覺得啲似，仲諗住係似啫。點會真係搵佢做，點知真係有古！天！樂！！！ 好似好耐冇見過電視劇既佢啦。」、「做古生Fans真係個心臟弱啲都搞唔掂。」導演簡君晉事後在IG貼上古天樂與團隊的團隊合照並說：「咁快過咗一星期，希望大家enjoy have fun！知道要開拍2.0嘅時候，好想好似歐美sitcom咁邀請多啲星級Cameo，多謝咁多位新舊朋友粉墨登場！特別多謝古老闆，就算《白日之下》之後都會畀好多鼓勵同支持，見面或者食飯都會傾吓電影、傾吓AI，我哋都係膽粗粗試吓邀請客串，點知老闆秒速應承。」

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有網民留言稱今次是古天樂相隔25年再拍電視劇，對上一次劇應該是《尋秦記》。古天樂在2001年憑《尋秦記》「項少龍」一角再次獲得「本年度我最喜愛的男主角」及「本年度我最喜愛的電視角色」成為雙料視帝。拍攝完《尋秦記》後，古天樂離開TVB轉向電影圈及樂壇發展。古天樂曾表示當時因拍攝太疲倦，抵抗力變差，一度發燒至102度，更在醫院昏迷了七天：「入咗院醫生同我講，話你有兩三隻菌喺身，再多一度就燒腦！」拍完《尋秦記》後，前總經理何定鈞主動邀約他吃飯，最初古天樂以為是談續約條款，但對方竟是「放生」他。原來何定鈞直指他身上已經沒有了電視藝員常見的「電視味」並說：「你唔係屬於電視，你係屬於電影，你出去拍電影！」何定鈞更提出讓古天樂保留TVB的經理人合約，但可以自由出去拍戲，完全不用「過冷河」。古天樂形容自己當刻聽到後雙眼發光：「我嗰時隻眼係發光咁望住佢，咁好嘅老闆邊度有？」目前與TVB還有一部電視劇的合約，他曾表示假如有合適的劇本會考慮再次拍劇。