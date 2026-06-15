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郭富城將於啟德主場館開騷  館外閃現「巡迴演唱會2026」字樣  《星島頭條》查證2026年尾舉行

影視圈
更新時間：22:36 2026-06-15 HKT
發佈時間：22:36 2026-06-15 HKT

現年60歲的天王郭富城，於今日被傳將於今年年尾，將於啟德主場館開演唱會，如果傳言屬實，將會是郭富城首次於啟德主場館舉行演唱會，並且是四大天王的第一人。今日有網民於啟德主場館外拍得片段，見到場館閃現「郭富城世界巡迴演唱會2026」的字樣，令不少網民非常雀躍。經《星島頭條》查證後，證實郭富城將於今年年尾首次殺入啟德主場館開騷。

閃現郭富城世界巡迴演唱會字樣

今晚有市民將相關片段上載於Threads、Facebook等社交平台，入面見到該網民正於私家車中，拍到啟德主場館的外牆，閃現「COME AND DANCE WITH ME 郭富城巡迴演唱會2026」的字樣，似乎是象徵這位天王將會駕臨啟德主場館，開其首個啟德大型演唱會。

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「郭富城今年開啟德？」

這條影片一擺上網，即時群情洶湧，有網民指「郭富城今年開啟德？！？！ 堅定流嫁？千祈唔好暑假呀，好驚睇唔到呀！！」、「唔好呃我喎，我準備好買飛啦」，經《星島頭條》查證，郭富城的確將會於今年年尾首登啟德主場館開演唱會，必定會掀起撲飛熱潮。

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