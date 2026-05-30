郭富城賽車場體驗「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦點 兩女分別似爸媽基因強大

天王郭富城今（30日）在社交平台上，分享了一張溫馨的家庭合照，並感動地寫道：「今天，是人生難得的第一次，太太帶著兩個女兒來看我的賽車，心裡又開心又感動。」照片中，郭富城身穿賽車服，戴著頭盔，英姿颯爽地站在賽車前，而他身邊的，正是他最珍視的家人，太太方媛（Moka）和他們的兩位寶貝女兒。方媛身穿白色T恤搭配牛仔褲，戴著太陽眼鏡，臉上洋溢著自豪的笑容。兩個女兒則穿著同款的白色連身裙，頭戴紅色棒球帽，配上紅色球鞋，一家四口齊齊豎起姆指，預祝郭富城在賽場上創出佳績。

方媛長女像城城細女似媽媽

方媛帶兩女到賽車場探班，也讓兩位「天王千金」的可愛模樣再次成為焦點。7歲的長女郭詠希 和5歲的二女郭詠萱，依偎在媽媽身旁，顯得乖巧又可愛。雖然戴著帽子和墨鏡，但從輪廓和神態中，仍能看出她們繼承了父母的優良基因。長女眉眼之間，頗有爸爸郭富城的影子，尤其那雙有神的大眼睛，彷彿是父親的迷你版，展現出靈動活潑的氣質。而二女則更像媽媽方媛，臉型小巧精緻，氣質溫婉文靜，完美複製了母親的美貌。兩姊妹一個像爸爸，一個像媽媽，各有特色，也難怪郭富城將她們視為掌上明珠。

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方媛拍真人騷陷是非爭議

然而在幸福家庭生活之外，方媛近期在事業上的嘗試卻引來不少爭議。她首次挑戰真人騷節目《五十公里桃花塢》，本意是向大眾展現更真實的自己，但節目播出後，她的表現卻屢屢成為網民熱議的話題。先是有報導指她為了個人舒適，在眾多嘉賓中「獨佔」單人房間，導致同場的九位男嘉賓需要共用一個洗手間，此舉引發了她是否「耍大牌」的質疑。隨後，她在節目中因受了一點輕微的皮外傷，在眾人關心下忍不住落淚，又被部分觀眾批評她小題大作。甚至郭富城好友袁詠儀，也坦言方媛仍未融入他們的朋友圈。

郭富城繼續寵妻高調放閃

儘管外界對方媛的是非議論紛紛，但這些風波似乎絲毫未影響郭富城對她的愛護。現年38歲的方媛與郭富城結婚9年，育有三個女兒，生活美滿。不久前，兩人剛高調慶祝結婚週年紀念，恩愛之情，羨煞旁人。如今，方媛不僅專注於相夫教女，也積極經營自己的KOL事業，經常在社交平台分享家庭生活點滴，從帶女兒學騎馬到這次的賽車場探班，處處體現出她正適應上流生活。

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