TVB將拍《新聞女王3》及《正義女神2》網民反應兩極 佘詩曼曾指厭倦演女強人恐缺席續集？

TVB昨日（12日）於深圳舉行盛大發布會，陳豪、高海寧、譚俊彥及羅子溢等群星雲集，隆重宣布即將開拍多部重頭劇，包括備受矚目的《新聞女王3》、《正義女神2》、衍生劇《新聞官許詩晴》及《模範律師團》。消息一出隨即在網上引起熱烈討論，不過網民的反應卻非常兩極，不少人在社交平台留言，有人表示期待，但更多人擔心劇集會「越拍越爛」，紛紛表示：「見好就收啦！」其中最令大眾與劇迷關心的焦點，莫過於在《新聞女王》與《正義女神》飾演女主角的佘詩曼會否繼續回歸，帶領原班人馬再創佳績。

網民反應兩極 擔心續集「爛尾」

對於TVB宣布開拍兩大王牌劇續集，網民意見呈現分歧。有支持者表示期待，留言「拜託，希望有佘詩曼」，希望原班人馬能夠回歸。然而，更多網民對此表示擔憂，認為應該「見好就收」，擔心續集會破壞前作建立的口碑，對第三季的劇本質素不表樂觀。

相關閱讀：高海寧自爆穩入《新聞女王3》：應該唔會冇我掛？譚俊彥誓踢走何廣沛延續佘詩曼感情線

佘詩曼接拍《新聞女王3》態度受關注

對於是否接拍《新聞女王3》，佘詩曼的態度一直備受外界關注。她去年曾透露編劇的創作過程極度艱辛，心疼團隊而笑言「不希望再為難編劇」，令不少期待續集的粉絲大感擔憂。其後她與黃宗澤出席宣傳活動時再被追問開拍第三季的可能性，兩人均坦言對續集或電影版持開放態度，但強調先決條件是必須「先雕琢出一個好劇本」以保證作品質素，可見她對劇集口碑有著極高要求。

相關閱讀：佘詩曼沉醉「二人世界」獲「小情人」驚喜告白 超甜情信冧爆：I Love You 1000

佘詩曼曾經厭倦演女強人

近年憑《新聞女王》人氣再度急升的佘詩曼，其「女強人」形象深入民心，佘詩曼更憑《新聞女王》系列連奪獎項，包括《萬千星輝頒獎典禮2023》及《萬千星輝頒獎典禮2025》的最佳女主角、第29屆亞洲電視大獎最佳女主角、亞洲影視內容大獎2024劇集女主角（金獎）等。但她早前宣傳《正義女神》後曾坦言需要休息，並有意轉換演出角色的路線。她曾於訪問中透露，擔心持續出演女強人會令觀眾產生視覺疲勞，且難以帶來180度的新鮮感，因此希望暫時休息，拍攝其他題材。她早前更向資深傳媒人查小欣表示，未來有意挑戰幕後工作，嘗試擔任監製，尋求全方位的突破與發展。

有網民提出對於佘詩曼可能不參演《新聞女王3》及《正義女神2》，表示心情矛盾，事關廣告投資大部份都是闖着佘詩曼在大中華區的影響力而來，佘詩曼不接拍可能會令續集投資大減，若改由其他演員擔正亦難免引網民作比較，亦可能令劇集吸引度變低，但如果佘詩曼接拍，或令佘詩曼不斷重覆戲路難再有突破。

相關閱讀：佘詩曼拋廿字金句回應欺凌楊思琦傳聞 不介意再合作 讚對方發展好有成功之處

佘詩曼或接拍錢嘉樂執導電影《1941》

雖然未必能在短時間內於小螢幕再見「Man姐」霸氣登場，但佘詩曼的粉絲依然有機會在大銀幕欣賞她的演出。據早前曝光的消息指出，佘詩曼有望參演由陳德森監製、錢嘉樂執導的動作電影《1941》。該片計畫為「香港動作特技演員公會」籌款而開拍，網傳的強大主演陣容更包括古天樂、張家輝及吳彥祖等影帝級人馬。雖然電影目前仍在籌備階段，但已令廣大影迷萬分期待佘詩曼的全新動向。

相關閱讀：佘詩曼拒跟「陰濕人」正面衝突 自認高EQ冷眼對待：影響到我就唔得 從雞仔聲到四屆視后全靠呢招