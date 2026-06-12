高海寧自爆穩入《新聞女王3》：應該唔會冇我掛？譚俊彥誓踢走何廣沛延續佘詩曼感情線

陳豪、高海寧、譚俊彥、張俊朗、陳豪及羅子溢等二十位藝人今日在深圳出席TVB發布會，會上一眾演員亦介紹將開拍的劇集《新聞女王3》、《新聞官許詩晴》、《正義女神2》及《模範律師團》等。

譚俊彥與高海寧一起受訪，對於將開拍《新聞女王3》，譚俊彥指不久前接到通知，他指好高興可再與一班拍檔合作，又希望在《新聞女王3》中能有多點篇幅講他與佘詩曼的感情：「《新聞2》仲有很多故事未交代，希望將我哋（佘詩曼）呢段感情再講落去，踢走何廣沛，佢哋分咗手，（再續前緣？）我哋不嬲冇停過。」

譚俊彥未知何時開工

譚俊彥又指總監製鍾澍佳期望《新聞3》可與醫療劇crossover，醫好自己的腳，這樣就可以陪佘詩曼跑新聞，至於何時開拍？他表示未知，不過相信有消息會再公佈。

高海寧穿上戲服就能入戲

高海寧對《新聞女王3》有份感到非常開心，她指因班底已很有默契，加上自己着起戲服就已能入戲，所以很期待開拍時再與大家一起玩。問到是否已落實有她份？高海寧說：「我見到有，應該唔會冇我掛？（因為你仲有另一套！）我今日係代表《新聞官許詩晴》，我相信呢個話題會發展得越來越闊。」至於《新聞官許詩晴》的進度？她指未落實，但很期待，又謂許詩晴一直好堅強，希望角色可以展現脆弱的一面。

