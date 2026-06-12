Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高海寧自爆穩入《新聞女王3》：應該唔會冇我掛？譚俊彥誓踢走何廣沛延續佘詩曼感情線

影視圈
更新時間：20:18 2026-06-12 HKT
發佈時間：20:18 2026-06-12 HKT

陳豪、高海寧、譚俊彥、張俊朗、陳豪及羅子溢等二十位藝人今日在深圳出席TVB發布會，會上一眾演員亦介紹將開拍的劇集《新聞女王3》、《新聞官許詩晴》、《正義女神2》及《模範律師團》等。
譚俊彥與高海寧一起受訪，對於將開拍《新聞女王3》，譚俊彥指不久前接到通知，他指好高興可再與一班拍檔合作，又希望在《新聞女王3》中能有多點篇幅講他與佘詩曼的感情：「《新聞2》仲有很多故事未交代，希望將我哋（佘詩曼）呢段感情再講落去，踢走何廣沛，佢哋分咗手，（再續前緣？）我哋不嬲冇停過。」

譚俊彥未知何時開工

譚俊彥又指總監製鍾澍佳期望《新聞3》可與醫療劇crossover，醫好自己的腳，這樣就可以陪佘詩曼跑新聞，至於何時開拍？他表示未知，不過相信有消息會再公佈。

高海寧穿上戲服就能入戲

高海寧對《新聞女王3》有份感到非常開心，她指因班底已很有默契，加上自己着起戲服就已能入戲，所以很期待開拍時再與大家一起玩。問到是否已落實有她份？高海寧說：「我見到有，應該唔會冇我掛？（因為你仲有另一套！）我今日係代表《新聞官許詩晴》，我相信呢個話題會發展得越來越闊。」至於《新聞官許詩晴》的進度？她指未落實，但很期待，又謂許詩晴一直好堅強，希望角色可以展現脆弱的一面。
 

最Hit
陳敏兒離世終年65歲 家屬發訃聞：已在天家安息 老公廖啟智5年前癌逝
01:54
陳敏兒離世終年65歲 家屬發訃聞：已在天家安息 老公廖啟智5年前癌逝
影視圈
4小時前
60歲或以上長者專享！樂悠咭1招即賺$100八達通增值額 簡單3步登記
60歲或以上長者專享！樂悠咭1招即賺$100八達通增值額 簡單3步登記
生活百科
2026-06-11 18:47 HKT
陳敏兒離世丨患慢性病去年做大手術腹部留14厘米傷口 曾辦生前告別會 3月分享最後近照
01:54
陳敏兒離世丨患慢性病去年做大手術腹部留14厘米傷口 曾辦生前告別會 3月分享最後近照
影視圈
3小時前
00:51
大埔中學校長涉辱學生「做雞」 恐嚇職員「帶你坐花廳」 孔教學院：已展開調查
社會
8小時前
陳敏兒離世終年65歲 去年公開患慢性病、為健康戒糖 生前辦「告別會」感謝親友
陳敏兒離世 終年65歲 去年公開患慢性病 為健康戒糖 辦「生前告別會」感謝摯親
醫生教室
3小時前
老婦港鐵扶手電梯口突停步聽電話 醒目女「超人抱起」避過人疊人 著陸後婆婆霸氣反應一絕｜Juicy叮
老婦港鐵扶手電梯口突停步聽電話 醒目女「超人抱起」避過人疊人 著陸後婆婆霸氣反應一絕｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
陳敏兒離世丨曾是TVB當家花旦憑《獵鷹》爆紅 做過主持、任Do姐御用配音 嫁廖啟智息影
陳敏兒離世丨曾是TVB當家花旦憑《獵鷹》爆紅 做過主持、任Do姐御用配音 嫁廖啟智息影
影視圈
2小時前
陳敏兒離世丨經歷喪夫喪子之痛 幼子患血癌陳敏兒曾抑鬱想尋死 廖啟智遺憾未見兒子結婚
陳敏兒離世丨經歷喪夫喪子之痛 幼子患血癌陳敏兒曾抑鬱想尋死 廖啟智遺憾未見兒子結婚
影視圈
2小時前
港女單身搭高鐵去桂林慘遭鄰座一家夾擊 連數5宗罪：除鞋、胸前傳麵包 還有一事更離譜｜Juicy叮
港女單身搭高鐵去桂林慘遭鄰座一家夾擊 連數5宗罪：除鞋、胸前傳麵包 還有一事更離譜｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
網紅辣媽「3分鐘全裸片」誤傳家長群組 榜一大哥竟是小孩同學爸
網紅辣媽「3分鐘全裸片」誤傳家長群組 榜一大哥竟是小孩同學爸
即時中國
3小時前