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佘詩曼拋廿字金句回應欺凌楊思琦傳聞  不介意再合作  讚對方發展好有成功之處

影視圈
更新時間：18:11 2026-06-05 HKT
發佈時間：18:11 2026-06-05 HKT

佘詩曼今日（5日）出席香港綠色日2026活動，繼續為大會擔任「著綠香港環保大使」，推廣環保生活並呼籲大家由開冷氣等生活細節開始。對於有傳拍攝《無名天使3D》期間，跟郭羨妮一同欺凌楊思琦，佘詩曼今日首次回應，指「有人嘅地方就有是非，是非就未必係事實嘅全部」。

佘詩曼被傳欺凌楊思琦：邊得閒啫？

佘詩曼昔日主演劇集《無名天使3D》近日重播，阿佘直言記得當年拍攝打戲相當辛苦：「臨開工前一個月受訓學做打戲，有九成動作都親身上陣，日日成身傷痕。」對能夠完成挑戰感到非常開心，若現在要再拍高強度動作戲份，則要重新練習。提到外間有傳當年與郭羨妮在劇組一同欺凌楊思琦，阿佘坦言沒有留意消息，並澄清指：「大家要記對白、做動作，冇時間做其他嘢！邊得閒啫？放飯連飯都唔想食，只係想沖個涼。」對於外間傳聞亦婉拒再作回應：「有人嘅地方就有是非，是非就未必係事實嘅全部，唔想再講。」

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佘詩曼不介意跟楊思琦再合作

佘詩曼續指：「我哋各自都發展得好好，有自己成功之處。」對他日再與楊思琦合作則抱持開放態度：「題材啱嘅話OK！」。至於重現當年身穿泳衣的造型，一向保養凍齡外貌身型的阿佘豪言：「我隨有時準備好（I'm always ready）！」但要視乎題材再作決定。

佘詩曼聲帶發炎

佘詩曼在活動上表示聲帶發炎，即使聲音沙啞仍堅持出席活動，發言期間不時清喉嚨才能繼續。佘詩曼受訪時透露早前密集與圈內朋友慶祝生日，雖然沒有細數次數及未有驚喜禮物，但笑言：「食太多蛋糕太甜！」至於與ERROR梁業（肥仔）、何啟華等打牌輸多達四位數，阿佘笑言肥仔贏錢最多，亦未有再約牌局：「本宮身體抱恙！同埋要再練習下先！」肥仔曾得戚表示在佘媽媽心目中留下一席位，阿佘隨即表示：「（佘媽）藐佢！」

佘詩曼未有新劇準備拍攝

今年下旬工作方面，佘詩曼透露未有新劇準備拍攝，只有零散拍攝工作，笑指想專心養病而非精挑劇本：「內地、香港嘅劇本都有，除非超級鍾意，如果唔係唔想離開香港咁耐，有時間想多啲陪住媽媽。」

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