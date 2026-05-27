佘詩曼拒跟「陰濕人」正面衝突 自認高EQ冷眼對待：影響到我就唔得 從雞仔聲到四屆視后全靠呢招

楊思琦因前男友李泳豪與哥哥李泳漢家庭糾紛再度成為新聞人物，楊思琦一反常態高調提及與李泳豪舊情，更剖白與叫吳帥的關係， 再加上伍詠薇近日還大爆楊思琦在TVB拍劇時期被欺凌的細節，事有湊巧，佘詩曼、郭羨妮與楊思琦演出的TVB經典劇集《無名天使3D》近日在深宵重播，令當年三位女主角不和傳聞再次成為網絡熱話，日前楊思琦出席活動，拒談當年傳不和兼被欺負事，她只說：「唔講喇，唔再回應。我冇問題，過去咗就由得佢過去。」

佘詩曼曾被劇組助導用粗口問候

同樣港姐出身的佘詩曼，出道初期曾因為說話與唱歌時聲線柔弱、底氣不足，被媒體和觀眾狠批為「雞仔聲」兼「演技差」，甚至曾被劇組助理導演用粗口問候並掟劇本，不過佘詩曼未有「扮可憐」，反而努力尋找方法改善，經過多年的努力，佘詩曼成功克服「缺點」，不單成為首位四屆視后，也是最多得獎記錄保持者（17個）。佘詩曼日前接受資深傳媒人查小欣的訪問，談及事業轉變經過。

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佘詩曼直言當時根本無暇理會負評

佘詩曼在訪問上亦有重提事件，回想入行初期被批「雞仔聲」，佘詩曼直言當時根本無暇理會負評，因為TVB給了她海量的工作，曾試過為了兼顧TVB劇集及內地劇《乾隆皇下江南》，創下「五日四夜無睡覺」的驚人紀錄，當時佘詩曼連沖涼卸妝都只敢坐在凳子上，怕一上床就起不來，更試過自己開車時累到在紅綠燈前睡著。在吊威也吊到二、三樓高並要擺出一個很靚的姿勢，佘詩曼更一度崩潰反問自己：「我又驚又眼瞓，嗰陣我望住下面，忍唔住問自己，我只係一個普通嘅女生，點解要咁辛苦？」不過經歷這段地獄式的訓練，亦令她因過度勞累而徹底消除了「嬰兒肥」，從此練成了食極唔肥的體質！對於曾狠批為「雞仔聲」兼「演技差」，佘詩曼說：「好耐之前都唔係咁，20年前已經唔係，因為拍得太多喇，一年拍四、五個，咁其實你拍五年都已經係20套戲㗎喇，咁你拍咗20套戲之後，人哋都唔會再指點你點樣， 因為你都識，識行位啊，唔會阻住人，唔會遮燈啊，唔會唔望cam。」佘詩曼還說：「其實我自己都覺得我好幸運，我的確係遇到好多好好嘅劇本，我都係因為之前嘅長期嘅訓練，令到我可以豐富嗰個角色，更加有色彩。」不過佘詩曼一切得來不易，全靠自己下苦功：「我有搵老師去學，喺疫情嘅時候，覺得嗰陣時好無聊，然後我就搵咗個老師學戲啦，搵咗個老師學講嘢，教我運氣，有好多種方法，而家都用得着」

佘詩曼拒絕在片場與人嗌交

佘詩曼在圈中人緣極好，問到佘詩曼曾否遇過陰濕的人，她笑說：「乜嘢人都有，不過冇正面碰撞，因為演員係靠情緒做嘢，如果你喺現場同人哋嗌交，其實先影響咗自己同人哋嘅情緒，當當然你同佢唔啱，就話之佢，但係影響咗我就唔得，所以我唔想影響我自己嘅情緒，我絕對唔會喺現場嘈，我覺得自己EQ都好高，當然我都有吐啖氣嘅時候，呢行都有好多好人。」事業上呼風喚雨，但粉絲最關心的始終是阿佘的感情生活。被問到為何至今未有新戀情，佘詩曼坦言自己抱著「隨遇而安」的心態，超級享受目前被工作、家人和朋友填滿的生活。提到婚姻，佘詩曼語出驚人地表示對此「沒有很大憧憬」。她直指現代社會誘惑太多，網上資訊發達令人的要求不斷改變：「而家太多人離婚，我都會懷疑係咪真係可以同一個人雙宿雙棲到最後？」雖然對婚姻有保留，但她並不抗拒拍拖，甚至對於近年流行的「姐弟戀」，她亦大方回應：「我唔知道，未試過，唔不抗拒！」佘詩曼目前處於休息狀態，除了陪媽咪，亦會與朋友見面，再好好安排工作。

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佘詩曼、郭羨妮被傳排擠楊思琦舊事被重提？