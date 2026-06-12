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佘詩曼沉醉「二人世界」獲「小情人」驚喜告白 超甜情信冧爆：I Love You 1000

影視圈
更新時間：11:49 2026-06-12 HKT
發佈時間：11:49 2026-06-12 HKT

現年51歲的佘詩曼近年專注事業，享受單身生活，一改昔日緋聞不絕形象，閒時相約好友聚會，生活過得充實。人緣極佳的佘詩曼，近年收穫不少契仔契女，昨日（10日）佘詩曼在社交平台分享與陳山聰5歲兒子陳霆軒（Jaco）的「約會」相，與契仔的溫馨互動閃瞎網民外，還大讚Jaco是「小暖男」，佘詩曼直呼：「I love you x 10000」。

佘詩曼帶走陳山聰兒子

佘詩曼在帖文中詳細記錄「二人世界」的過程，透露當日致電陳山聰問對方：「你敢唔敢俾我單獨帶契仔出去呀？」獲陳山聰批准後展開與契仔Jaco的約會。佘詩曼接載Jaco後，因為想帶契仔去買禮物，便詢問可不可以忍住肚餓，去買玩具或糖果，Jaco一聽有糖食即表示：「Ok！我可以頂一陣！」

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佘詩曼「兩母子」到達超市，原計畫只准Jaco揀5樣產品，最終卻變成10樣。佘詩曼之後帶Jaco去食薄餅，小朋友似返到自己的「地頭」，在餐廳內一時要顏色筆、一時又取貼紙。佘詩曼表示：「佢邊食邊或邊講，我哋好開心。」其間Jaco突然間推張紙給契媽佘詩曼，上面寫有「I love you」，佘詩曼坦言：「我冧到癲咗！仲未完，佢突然喺I love you上面加咗1000，話love我1000咁多，我又輸俾佢，2:0！但係真係好正，人細鬼大」。

佘詩曼互動親密無間

從佘詩曼分享的照片及影片，見到她與契仔Jaco的感情極好，二人頭貼頭做鬼臉，互動親密無間。佘詩曼更補充Jaco展現男子氣概一面：「喺超級市場買咗一大袋嘢，佢主動話要拎，個袋好似佢半個人咁大，我話我幫你拎啦，佢話：『呢啲嘢梗係男仔做㗎啦！』」可見「小情人」對奏媽佘詩曼的尊重和愛護。

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