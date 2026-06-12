陳敏兒離世丨圈中好友悲痛悼念 賈思樂盼天家一家團聚 江欣燕聞死訊感愕然憶半年前聚會

前TVB花旦陳敏兒今日（12日）因病離世，震驚不少娛樂圈好友，他們對陳敏兒死訊均深感悲痛與惋惜。今年初，陳敏兒曾與舊拍檔賈思樂、麥景婷（原名麥麗紅）、林漪娸及廖安麗罕有合體歎下午茶敍舊，對於好友突然病逝，賈思樂以短訊回覆《星島頭條》時坦言悲傷得無法言語：「：「I'm sorry that I am unable to speak. I feel very sad to hear this news. I hope Man Yee will find peace and happiness in Heaven with her husband and son. Will miss her dearly.（我很抱歉無法開口說話。聽到這個消息，我感到非常悲痛。我希望敏兒能在天堂與她的丈夫和兒子團聚，獲得安寧和幸福。我會深深懷念她。)」

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林漪娸對陳敏兒離世感心痛

林漪娸亦直言十分心痛，但深知陳敏兒性格喜歡低調，故不宜發表太多意見，祈願對方安息回到天家，留待家屬好好安排安息禮；麥景婷則表示為尊重陳敏兒生前意願，不便透露詳情。

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江欣燕得悉陳敏兒死訊感愕然

另一圈中好友江欣燕在得悉陳敏兒死訊時，更是愕然得腦海一片空白、頓時呆住。江欣燕透露，大約半年前才在連炎輝家中的聚會上見過陳敏兒，當時對方頂着一頭白髮、打扮樸素，精神狀態極佳且全無異樣，大家還開心地有說有笑。江欣燕回憶道，陳敏兒為人極好又關心別人，同時非常注重養生健康，當日飯敘更請她和江媽媽品嘗美味的「九蒸九製」黑芝麻糖。面對昔日好友驟然離世，江欣燕慨嘆人生無常，只祈願陳敏兒能與「智叔」廖啟智在天家重聚，徹底放下人生所有的勞煩與重擔。

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鄧英敏不清楚陳敏兒確切病因

曾與陳敏兒在經典節目《歡樂今宵》合作無間的資深藝人鄧英敏，接受訪問時對好友死訊感到可惜。雖然兩人已有多年未有聯絡，不清楚對方的確切病因，但他深知陳敏兒生前一直盡心盡力做慈善工作，熱心幫助家長解決子女問題。鄧英敏慨嘆陳敏兒先後面對幼子廖文諾及丈夫廖啟智離世，默默承受着巨大的家庭壓力，他大讚對方：「她是一個獨立堅強的人，有事只會獨力支撐，不想麻煩人，她真的很有心。」字裏行間流露出對這位堅強女性的敬佩。

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