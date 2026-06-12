陳敏兒離世丨經歷喪夫喪子之痛 幼子患血癌陳敏兒曾抑鬱想尋死 廖啟智遺憾未見兒子結婚

廖啟智遺孀陳敏兒今日（6月12日）於威爾斯親王醫院因病離世，終年65歲。兒子廖文哲、廖文信透過社交平台宣布母親陳敏兒在家人悉心陪伴下安詳辭世，回歸天父懷中：「家人雖有萬分不捨，但深知此刻母親已經在天家安息。遵照敏兒生前意願，安息禮將以私人形式低調舉行，僅限親友及家屬參與，不對公眾開放，敬盼見諒。」

陳敏兒與廖啟智11月11日結婚有寓意

陳敏兒在80年代入行後已與同屆訓練班同學廖啟智拍拖，雖然陳敏兒成為當紅花旦，廖啟智只是配角，多年來都被認為是「女尊男卑」，但陳敏兒曾為廖啟智平反並深為丈夫的演藝才華感到自豪。兩人經歷8年愛情長跑後，於1987年11月11日註冊結婚，陳敏兒曾稱刻意選擇「11月11日」是取其「一雙一對、一生一世」的寓意，期望兩人能白頭到老，可惜廖啟智在2020年底發現患胃癌，未夠半年病逝，享年67歲。夫婦二人從此天人永隔，未能到老。

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陳敏兒幼子廖文諾血癌離世

80年代TVB花旦陳敏兒在訓練班已心有所屬，與同學廖啟智開始了她的初戀，兩人拍拖8年並在1987年結婚，陳敏兒淡出娛圈先後誕下長子廖文哲、次子廖文信和幼子廖文諾，在2003年，年僅5歲的幼子廖文諾患上血癌，在諾諾病發期間，廖啟智幾乎放棄了所有的工作，每天早上六點起床，送大兒子、二子到學校後趕到醫院，用盡自己全部的愛和時間去照顧諾諾，給他按摩擦拭以減輕痛苦，直到晚飯後才匆忙趕去電視台主持親子節目，回到家後已是午夜時分。為了讓孩子忘記痛楚，廖啟智和太太陳敏兒會不停講故事、玩遊戲，引開諾諾的注意，直至2006年4月，諾諾牽着爸爸媽媽的手，聽着爸爸媽媽唱的歌，安詳地離開了這個世界。陳敏兒一直表現堅強，雖然在兒子安息禮上，她沒有流下一滴眼淚，但原來在陪伴兒子接受治療時，已患上抑鬱症，曾經有段時間想過尋死。而廖啟智接受訪問時直言，諾諾從患病、康復、再病發，這段時期就猶如坐過山車一樣，不過夫婦二人因為有信仰支持，讓他找到出路，生活重回正軌，情緒也得以平復，廖啟智亦曾稱諾諾的離開，雖然很痛苦，但讓他學會更珍惜和家人的相處，「跟諾諾奮鬥呢三年，曾經令我好封閉，但亦令我明白生命係好脆弱，甚至改變咗人生觀。人生在世，仲有乜嘢比家人更重要？把握同佢哋相處嘅時光才係最重要。」

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廖啟智曾對老婆陳敏兒發表愛的宣言

在幼子廖文諾離世一年後，正值兩人結婚20周年，廖啟智特意與陳敏兒再次穿上婚紗禮服行禮，當時廖啟智向太太發表愛的宣言：「她是我的最佳女主角，是我的。不是大家的，是我的，也是她兒子的。」可惜廖啟智在2020年底患胃癌，於2021年離世，陳敏兒曾表示廖啟智的病情來得突然，當時只有60幾歲，年紀不算大，而且生活算健康，本來計劃疫情過後去新疆旅行，沒想到廖啟智身體不適，食幾星期中藥沒有好轉，再到醫院求診怎料已是末期胃癌，醫生告知壽命僅剩一至兩個月。廖啟智曾因病情曝光感到不安，陳敏兒為安撫老公：「我同佢講外面啲記者雖然要工作、要報道你嘅事，但我想講，佢哋每個嘅眼神都流露擔心，佢哋唔止打工，還帶住一份關心，你見大家幾愛錫你。」陳敏兒鼓勵廖啟智將外界的祝福、祈禱、誦經視為「禮物」，感受有很多愛，蓋在身上好溫暖。陳敏兒亦曾回憶廖啟智最遺憾未能親眼見證兒子結婚。為彌補遺憾，陳敏兒曾提議：「不如預先錄音或拍段片，到阿仔結婚那天贈他兩句，譬如做人丈夫應該要點，預先買禮物畀未來新抱，甚至預先買禮物畀個孫，幫個孫改定名。」廖啟智之後心情轉變，曾感謝太太：「多謝你，如果沒有你，我不知道怎樣死。」陳敏兒知道老公對她的肯定：「人真係要知道點死，這個差不多是他最後跟我說的話。」當時陳敏兒選擇留守醫院陪伴走最後一程：「我睇到夫婦一場，原來人生最重要一步是進入死亡一刻，我陪伴著他，好好地送佢上車。」陳敏兒形容廖啟智最後的日子，對二人來說意義重大。陳敏兒一直未有完全放下傷痛，在2024年，兩人結婚38周年紀念日，陳敏兒曾在社交平台分享當年的婚紗照悼念亡夫，並感嘆寫道：「我早已白頭，可惜他未能到老。上天不從人願，人生不似預期，世事本是無常，變幻原是永恆。」

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